

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شصت‌وپنجمین نشست هیئت بین‌الدولتی تغییر اقلیم (IPCC-۶۵) از ۱۲ تا ۱۶ اکتبر ۲۰۲۶، برابر با ۲۰ تا ۲۴ مهر ۱۴۰۵، در آدیس‌آبابا، پایتخت اتیوپی، با حضور نمایندگان کشور‌های عضو برگزار شد.

هیئت جمهوری اسلامی ایران به ریاست سحر تاجبخش، رئیس سازمان هواشناسی کشور و معاون وزیر راه و شهرسازی، در این نشست بر ضرورت اختصاص زمان کافی و واقع‌بینانه برای تدوین هفتمین گزارش ارزیابی تغییر اقلیم (AR۷) تأکید کرد.

موضع ایران در این مذاکرات، بر حفظ کیفیت و اعتبار علمی گزارش‌ها، فراهم‌کردن فرصت کافی برای بررسی شواهد و بازبینی تخصصی و همچنین مشارکت مؤثر کارشناسان کشور‌های عضو استوار بود. این رویکرد با دیدگاه‌های مشترک کشور‌های درحال‌توسعه همفکر (LMDC) نیز همسو بود.

تأکید ایران بر کیفیت علمی گزارش‌های اقلیمی

هفتمین گزارش ارزیابی تغییر اقلیم شامل ارزیابی‌های علمی درباره مبانی تغییر اقلیم، پیامد‌ها و آسیب‌پذیری‌های اقلیمی، سازگاری با تغییرات آب‌وهوایی و راهکار‌های کاهش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای خواهد بود.

هیئت ایرانی با تأکید بر ضرورت پرهیز از شتاب‌زدگی در تدوین این گزارش‌ها، اختصاص فرصت کافی برای ارزیابی دقیق شواهد علمی، بررسی عدم‌قطعیت‌ها و انجام بازبینی‌های تخصصی را ضروری دانست.

از دیدگاه ایران، زمان‌بندی تدوین گزارش‌ها تنها یک موضوع اجرایی نیست، بلکه بر کیفیت نتایج علمی و امکان مشارکت مؤثر کشور‌های عضو تأثیر می‌گذارد؛ به‌ویژه آنکه کشور‌های درحال‌توسعه برای بررسی اسناد و مشارکت فعال کارشناسان خود در مراحل مختلف تهیه گزارش‌ها به فرصت کافی نیاز دارند.

نتیجه اجلاس؛ بدون توافق نهایی درباره زمان‌بندی و بودجه

با وجود مذاکرات فشرده، کشور‌های عضو در نشست IPCC-۶۵ درباره زمان‌بندی نهایی انتشار گزارش‌های چرخه هفتم ارزیابی و بودجه مرتبط با ادامه این چرخه به توافق نهایی نرسیدند و نشست در پایان ۱۶ اکتبر به حالت تعلیق درآمد.

بر این اساس، تصمیم نهایی درباره جدول زمانی انتشار گزارش هفتم همچنان باقی ماند و ادامه رایزنی‌ها به فرصتی دیگر موکول شد.

با این حال، پیگیری ضرورت اختصاص زمان کافی برای تدوین گزارش‌ها از سوی هیئت ایران، بخشی از تلاش کشور برای تقویت کیفیت علمی ارزیابی‌های بین‌المللی و مشارکت مؤثرتر کشور‌های درحال‌توسعه در این فرایند بود.

اهمیت گزارش هفتم در مذاکرات جهانی اقلیم

گزارش‌های هیئت بین‌الدولتی تغییر اقلیم از منابع مهم علمی برای تصمیم‌گیری‌های بین‌المللی در زمینه تغییر اقلیم و ارزیابی پیشرفت اجرای اهداف توافق‌نامه پاریس به شمار می‌روند.

از این رو، تعیین زمان‌بندی مناسب برای انتشار گزارش هفتم، ضمن توجه به نیاز‌های فرایند‌های بین‌المللی اقلیم، باید فرصت کافی برای تکمیل ارزیابی‌های علمی و مشارکت کارشناسان کشور‌های عضو را نیز فراهم کند.

ایران با توجه به مواجهه با مخاطراتی همچون خشکسالی، تنش آبی، موج‌های گرما و تغییرپذیری بارش، بر اهمیت برخورداری از ارزیابی‌های علمی جامع و مستند و انعکاس دقیق‌تر شرایط اقلیمی و نیاز‌های کشور‌های درحال‌توسعه تأکید دارد.