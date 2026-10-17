رییس فدراسیون رویینگ با تمجید از امکانات و حمایت‌های آذربایجان‌غربی از اردوی تیم ملی گفت: این استان بهترین و مجهزترین میزبان اردوهای ملی‌پوشان است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، محسن شاد روز شنبه در دیدار با استاندار آذربایجان‌غربی اظهار افزود: مدیران و مسوولان این استان برای حمایت از ملی‌پوشان رویینگ سنگ تمام گذاشتند و همه امکانات مورد نیاز ورزشکاران را در اختیار آنان قرار دادند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های آذربایجان‌غربی برای میزبانی از رویدادهای ورزشی افزود: این استان توانایی میزبانی از مسابقات ملی و بین‌المللی را دارد و نگاه حمایتی کم‌نظیر مسوولان آن، زمینه‌ساز رشد و شکوفایی ورزش خواهد بود.

رییس فدراسیون رویینگ ادامه داد: محل برگزاری اردوی تیم ملی در ارومیه به دلیل ارتفاع بالا و شرایط خاص اکسیژنی، فرصت مناسبی برای ارتقای آمادگی ورزشکاران و آماده‌سازی بهتر آنان برای حضور در رقابت‌های بین‌المللی فراهم می‌کند.

وی در رابطه با قهرمانی فاطمه مجلل در مسابقات آسیایی و کسب اولین مدال طلای بانوان برای ایران، گفت: قهرمانان رویینگ ایران حتی در اوج جنگ نیز اردوی آمادگی را رها نکردند و برای اهتراز پرچم مقدس کشورمان سنگ تمام گذاشتند.

شاد با اشاره به قهرمانی فاطمه مجلل در مسابقات آسیایی و کسب نخستین مدال طلای بانوان ایران در این رشته گفت: قهرمانان رویینگ کشور حتی در اوج جنگ نیز اردوهای آمادگی خود را رها نکردند و برای به اهتزاز درآمدن پرچم مقدس ایران سنگ تمام گذاشتند.

وی با بیان اینکه فدراسیون رویینگ در مدت کوتاه فعالیت خود به موفقیت‌های قابل توجهی دست یافته است، افزود: این فدراسیون توانست عنوان دومین فدراسیون برتر کشور و رتبه نخست در بخش بانوان را کسب کند که با توجه به نوپا بودن این رشته در ساختار مستقل فدراسیون، کمتر کسی انتظار آن را داشت.