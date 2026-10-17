مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران گفت: با وجود آسیب‌دیدگی برخی زیرساخت‌ها، سوخت‌رسانی از طریق شبکه گسترده خطوط لوله و تأسیسات انتقال فرآورده‌های نفتی به کلان‌شهر تهران و نوار شمالی کشور بدون کوچک‌ترین وقفه‌ای ادامه دارد.

سوخت‌رسانی به تهران و نوار شمالی کشور بدون وقفه ادامه دارد

سوخت‌رسانی به تهران و نوار شمالی کشور بدون وقفه ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، کرامت ویس‌کرمی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در حاشیه بازدید بازرس امور نفت سازمان بازرسی کل کشور از انبار نفت ری، با اشاره به حجم بالای توزیع سوخت در کشور گفت: با تلاش شبانه‌روزی کارکنان صنعت نفت، نصاب تاریخی توزیع بنزین شکسته شد؛ به‌طوری که ۲۳ خرداد ۱۴۰۴، توزیع بنزین در کشور به رقم بی‌سابقه ۲۰۴ میلیون لیتر رسید.

وی با اشاره به گستردگی شبکه خطوط لوله و تأسیسات انتقال فرآورده‌های نفتی افزود: خطوط لوله و تلمبه‌خانه‌های انبار نفت ری، سوخت را از مبادی تولید به نقاط مختلف کشور، به‌ویژه تهران، البرز و نوار شمالی، منتقل می‌کنند و با وجود حمله به این زیرساخت‌ها، فشار‌های عملیاتی و مصرف بالا، سوخت‌رسانی بدون کوچک‌ترین وقفه‌ای ادامه دارد.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با تأکید بر نقش تأسیسات و انبار‌های راهبردی در تأمین پایدار سوخت تهران گفت: پاسخ‌گویی به تقاضای بالای سوخت در پایتخت، مستلزم مدیریت دقیق تردد نفت‌کش‌ها، فعالیت‌های پالایشی و توزیعی، مدیریت ریسک و پشتیبانی مستمر است.

ویس‌کرمی با اشاره به موضوع بهینه‌سازی و جابه‌جایی برخی تأسیسات ذخیره‌سازی تصریح کرد: هرگونه تصمیم برای جابه‌جایی، توسعه یا تغییر ساختار تأسیسات حیاتی سوخت‌رسانی، به مکان‌یابی کارشناسی دقیق، تأمین اعتبار و ایجاد زیرساخت‌های جایگزین استاندارد نیاز دارد تا پایداری تأمین سوخت پایتخت به خطر نیفتد.

وی بیان کرد: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با همکاری نهاد‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط، بر حفظ پایداری زنجیره تأمین انرژی، بازسازی تأسیسات آسیب‌دیده در جنگ تحمیلی سوم، نوسازی تجهیزات فرسوده و تأمین نیاز‌های سوخت کشور تمرکز دارد.

بازگشت ظرفیت انتقال سوخت تهران در کمتر از ۷۲ ساعت

علی احمدی‌پور، مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران در ادامه با اشاره به حجم کلان انتقال سوخت پیش از وقوع حمله دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی در شامگاه ۱۶ اسفند ۱۴۰۴، یادآور شد: پیش از این روزانه حدود ۹۲ تا ۹۳ میلیون لیتر فرآورده وارد انبار نفت ری می‌شد که با حمله دشمن و متوقف‌شدن مقطعی جریان انتقال، با تکیه بر سناریو‌های عملیاتی پیش‌بینی‌شده و اراده پولادین همکاران بخش بهره‌برداری و عملیات، ارتباط خطوط در کمتر از ۷۲ ساعت برقرار شد و عملیات انتقال سوخت اکنون به ۷۰ درصد ظرفیت پیش از حادثه بازگشت.