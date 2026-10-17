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رقابتهای گلبال مردان بازیهای پارا آسیایی ناگویا امروز در ژاپن آغاز شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه بازیها، در این مسابقات ۶ تیم حضور دارند که به صورت دورهای رقابت میکنند و ۴ تیم برتر راهی نیمه نهایی میشوند.
نتایج مسابقات به این شرح است:
مردان:
ژاپن ۱۲ - ۲ قطر
چین ۹ - ۴ تایلند
ایران ۳ - ۵ کره جنوبی
تیمهای ژاپن، چین و کره جنوبی با ۳ امتیاز اول تا سوم هستند.
برنامه ادامه رقابتهای تیم ملی کشورمان به این شرح است:
۲۷ مهرمقابل قطر
۲۸ مهر مقابل تایلند
۲۹ مهر مقابل تیمهای چین و ژاپن
زنان:
ژاپن ۱۰ - ۰ تایلند
چین ۵ - ۰ کره جنوبی
تیمهای ژاپن و چین با ۳ امتیاز اول و دوم و تیمهای کره جنوبی و تایلند بدون امتیاز سوم و چهارم هستند.