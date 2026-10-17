به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه بازی‌ها، در این مسابقات ۶ تیم حضور دارند که به صورت دوره‌ای رقابت می‌کنند و ۴ تیم برتر راهی نیمه نهایی می‌شوند.

نتایج مسابقات به این شرح است:

مردان:

ژاپن ۱۲ - ۲ قطر

چین ۹ - ۴ تایلند

ایران ۳ - ۵ کره جنوبی

تیم‌های ژاپن، چین و کره جنوبی با ۳ امتیاز اول تا سوم هستند.

برنامه ادامه رقابت‌های تیم ملی کشورمان به این شرح است:

۲۷ مهرمقابل قطر

۲۸ مهر مقابل تایلند

۲۹ مهر مقابل تیم‌های چین و ژاپن

زنان:

ژاپن ۱۰ - ۰ تایلند

چین ۵ - ۰ کره جنوبی

تیم‌های ژاپن و چین با ۳ امتیاز اول و دوم و تیم‌های کره جنوبی و تایلند بدون امتیاز سوم و چهارم هستند.