رئیس پلیس امنیت اقتصادی مازندران از کشف ۴۰۰ حلقه لاستیک سواری پژو و پراید به ظن قاچاق و به ارزش حدود ۲۲ میلیارد ریال در شهرستان نور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، سرهنگ علی داداش‌تبار گفت: در راستای اجرای طرح تشدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مأموران پلیس امنیت اقتصادی شهرستان نور با همکاری اداره صنعت، معدن و تجارت این شهرستان، از یک انبار نگهداری کالا بازدید کردند.» چ

وی افزود: در جریان این بازدید، ۴۰۰ حلقه لاستیک سواری مخصوص خودرو‌های پژو و پراید کشف شد که بررسی‌ها نشان داد این کالا‌ها در سامانه جامع انبار‌ها ثبت نشده‌اند و به اتهام قاچاق مورد بررسی قرار گرفتند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان مازندران با اشاره به ارزش ریالی کالا‌های کشف شده تاکید کرد: ارزش تقریبی لاستیک‌های کشف‌شده ۲۲ میلیارد ریال برآورد شده است.

سرهنگ داداش‌تبار گفت: در این رابطه پرونده تشکیل و برای رسیدگی به اداره صنعت، معدن و تجارت و اداره تعزیرات حکومتی تحویل داده شد.

وی در پایان بر تداوم اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق کالا و ارز و برخورد قانونی با تخلفات اقتصادی تأکید کرد.