اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، این هفته به بررسی ۳ درخواست نمایندگان برای تحقیق و تفحص از عملکرد بانک مرکزی، دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مشمول قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی و شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان خواهند پرداخت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نشست‌های کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی این هفته روز‌های (دوشنبه و سه‌شنبه ۲۷ و ۲۸ مهرماه) برگزار خواهد شد.

دستورکار این کمیسیون به شرح ذیل است:

_برگزاری نشست کمیسیون مشترک بررسی طرح نظام بخشی فضای مجازی

_بررسی درخواست تعدادی از نمایندگان در اجرای ماده ۲۱۲ قانون آیین نامه داخلی مجلس به منظور تحقیق و تفحص از عملکرد بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های اجرایی در خصوص بررسی دلایل، ابعاد و نحوه وقوع اختلالات سایبری و نفوذ به زیرساخت‌های سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و فناوری شبکه بانکی کشور

_بررسی درخواست نمایندگان در اجرای ماده ۲۱۲ قانون آیین نامه داخلی مجلس به منظور تحقیق و تفحص از عملکرد دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های مشمول قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی

_بررسی درخواست تعدادی از نمایندگان در اجرای ماده ۲۱۲ قانون آیین نامه داخلی مجلس برای تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان، مجموعه‌ها و شرکت‌های تابعه

_تشکیل نشست کارگروه ویژه به منظور ادامه بررسی طرح اصلاح قانون معادن به شماره ثبت ۹۵ با حضور کارشناسان و مسئولان دستگاه‌های اجرایی ذیربط.