شبکه نمایش فیلم‌های «فرحه» را همزمان با روز نسل کشی کودکان و زنان فلسطین و «قصه‌های مجید (ورزش)»، «بارانداز» و «ادی عقاب آسمان‌ها» را همزمان با روز تربیت بدنی و ورزش، پخش می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شبکه نمایش همزمان با روز نسل کشی کودکان و زنان فلسطینی، فیلم «فرحه» به کارگردانی دارین جی سالام را پخش می کند.

فیلم «فرحه» محصول ۲۰۲۱، امروز ساعت ۱۷ پخش و دوشنبه بیست و هفتم ساعت یک بامداد بازپخش می شود.

داستان فیلم «فرحه» در روستای الطنطوره در شمال فلسطین اشغالی و برای دختری ۱۴ ساله با همین نام رخ می‌دهد که او در روز‌های طولانی از یک انباری شاهد اتفاقات وحشتناکی است که توسط گروه‌های رژیم صهیونیستی و با همراهی افسران انگلیسی نسبت به یک خانواده فلسطینی انجام می‌شود.

علی سلیمان، اشرف برهم، کرم طاهر، سمیرا اسیر از بازیگران این فیلم هستند.

همچنین همزمان با روز تربیت بدنی و ورزش، روز‌های شنبه و یکشنبه، ۲۵ و ۲۶ مهر، سه فیلم سینمایی «قصه‌های مجید (ورزش)»، «بارانداز» و «ادی عقاب آسمان‌ها» پخش می شود.

فیلم سینمایی «قصه‌های مجید (ورزش)» به کارگردانی کیومرث پوراحمد، امشب ساعت ۲۱ پخش می‌شود.

«قصه‌های مجید» داستان پسر نوجوانی است که همراه مادربزرگش در اصفهان زندگی می‌کند و خلاقیت او در حل مسائل و گاهی دردسر ساختن برای اطرافیان، به قلم هوشنگ مرادی کرمانی، داستانی جذاب و دیدنی را به وجود آورده است.

مهدی باقربیگی، پروین‌دخت یزدانیان، محمدعلی میانداری، جمشید صدری، جهانبخش سلطانی، مرتضی حسینی، محمدعلی شاهمرادی، رضا صدقی‌پور، رضا حسین‌زاده، افشین زرافشانی، اصغر خسروی و حسن سراییان در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند.

فیلم سینمایی «بارانداز» به کارگردانی مهدی کرم‌پور، یکشنبه ۲۶ مهر ساعت ۲۱ پخش می‌شود.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: امیرعلی کرامت کشتی‌گیری است که با کمک مربی‌اش، آقای نیازی، ترقی و پیشرفت زیادی کرده است، اما به دلیل ناراحتی‌ای که در زانویش به وجود آمده، دچار مشکل شده است. امیرعلی تصمیم می‌گیرد که دیگر کشتی نگیرد، زیرا آنها از این وضع خاطره خوبی ندارند. از طرف دیگر، امیرعلی دیگر صاحب بچه نمی‌شود و همسرش هم با این قضیه کاملاً کنار آمده است. درگیرودار این مشکلات، شخصی به اسم وحید که مدیر یک شرکت تبلیغاتی است، می‌خواهد برای امیرعلی تبلیغات کند تا او را به مسابقات المپیک بفرستد و…

در این فیلم امیریل ارجمند، مجید مظفری و سپیده علایی نقش‌های اصلی را بر عهده دارند.

فیلم سینمایی «ادی عقاب آسمان‌ها» به کارگردانی دکستر فلچر، یکشنبه ۲۶ مهر ساعت ۲۳ تماشایی می‌شود.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: ادی ادواردز پسر جوانی است که آرزو دارد در رشته پرش با اسکی در المپیک زمستانی شرکت کند، اما هیچ‌کس او را جدی نمی‌گیرد. ادی با سرسختی و پشتکار فراوان جهانیان را تحت تأثیر قرار داد و در مسابقات المپیک زمستانی سال ۱۹۸۸ تماشاگران را شگفت‌زده کرد…

تارون اگرتون، هیو جکمن، کریستوفر واکن، ایریس بربن، جیم برودبنت و دکلان لونی در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند.