به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ محمدجواد علیزاده گفت: عملیات ساخت دیوار حفاظتی گابیونی به طول ۱۵۳ متر در رودخانه زرجوب شهر رشت، حد فاصل میدان قلیپور تا میدان صابرین و خیابان ولیعصر، با ۴۸ میلیارد تومان اعتبار در حال اجراست و تاکنون ۳۵ درصد پیشرفت ساخت داشته است.

وی هدف از اجرای این طرح را جلوگیری از فرسایش دیواره رودخانه و افزایش پایداری کناره‌های آن عنوان کرد و افزود: اعتباری اجرای این طرح بر اساس ماده ۴۳ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها و فروش مصالح مازاد که از بستر رودخانه برداشت شده است تامین می‌شود.