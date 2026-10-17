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مدیر منابع آب منطقه مرکزی گیلان از ساخت دیوار حفاظتی گابیون در رودخانه زرجوب رشت برای جلوگیری از فرسایش دیواره رودخانه، با ۴۸ میلیارد تومان اعتبار خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ محمدجواد علیزاده گفت: عملیات ساخت دیوار حفاظتی گابیونی به طول ۱۵۳ متر در رودخانه زرجوب شهر رشت، حد فاصل میدان قلیپور تا میدان صابرین و خیابان ولیعصر، با ۴۸ میلیارد تومان اعتبار در حال اجراست و تاکنون ۳۵ درصد پیشرفت ساخت داشته است.
وی هدف از اجرای این طرح را جلوگیری از فرسایش دیواره رودخانه و افزایش پایداری کنارههای آن عنوان کرد و افزود: اعتباری اجرای این طرح بر اساس ماده ۴۳ قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها و فروش مصالح مازاد که از بستر رودخانه برداشت شده است تامین میشود.