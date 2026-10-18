محمدیوسف عارفی فر، معاون امور فرهنگی کمیته امداد استان گفت: بر اساس اطلاعات دریافتی از سازمان سنجش آموزش کشور، ۴۷۱ نفر از دانش‌آموزان و افراد مرتبط با جامعه حمایتی کمیته امداد استان در کنکور سراسری سال ۱۴۰۵ رتبه‌های برتر کسب کردند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد گفت: بر اساس اطلاعات دریافتی از سازمان سنجش آموزش کشور، ۴۷۱ نفر از دانش‌آموزان و افراد مرتبط با جامعه حمایتی کمیته امداد استان در کنکور سراسری سال ۱۴۰۵ رتبه‌های برتر کسب کردند.

عارفی با اشاره به اینکه این موفقیت در پنج گروه آزمایشی علوم انسانی، علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی، زبان‌های خارجی و هنر به دست آمده است، افزود: مطابق آمار اعلام‌شده، یک نفر تا رتبه‌ی ۲۱، دو نفر رتبه‌های سه تا ۱۰۰ و دو نفر رتبه‌های ۱۰۱ تا ۴۰۰ کسب کرده‌اند و همچنین هشت نفر در بازه رتبه‌های ۴۰۱ تا ۶۰۰ و ۱۴ نفر در بازه رتبه‌های ۶۰۱ تا هزار قرار دارند.

وی ادامه داد: بر پایه این گزارش، ۳۲ نفر رتبه‌های هزار و یک تا دو هزار، ۵۸ نفر رتبه‌های دو هزار و یک تا چهار هزار، ۲۹ نفر رتبه‌های چهارهزار و یک تا پنج هزار و ۱۰۹ نفر رتبه‌های پنج هزار و یک تا ۱۰ هزار را به دست آورده‌اند. همچنین ۲۱۶ نفر در بازه رتبه‌های ۱۰ هزار و یک تا ۲۰ هزار قرار دارند.

معاون فرهنگی کمیته امداد استان اضافه کرد: رتبه‌های زیر هزار در صورت برخورداری از شرایط حمایتی، مشمول تشویق ویژه خواهند شد که این اقدام در راستای قدردانی از تلاش داوطلبان و تقویت انگیزه آنان برای ادامه مسیر علمی و تحصیلی صورت می‌گیرد.