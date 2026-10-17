مسابقات مولتی‌پرس «قوی‌ترین مردان شهرستان میبد» با حضور بیش از ۱۰۰ ورزشکار از شهرستان‌های استان یزد و استان‌های همجوار، در سالن ورزشی تلاش میبد برگزار شد و شرکت‌کنندگان در رده‌های مختلف سنی و وزنی به رقابت پرداختند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مسابقات مولتی‌پرس «قوی‌ترین مردان شهرستان میبد» به همت هیئت بدنسازی و پرورش اندام این شهرستان و با حضور بیش از ۱۰۰ ورزشکار از شهرستان‌های استان یزد و استان‌های همجوار در سالن ورزشی تلاش میبد برگزار شد.

شفیعی رئیس هیئت بدنسازی و پرورش اندام شهرستان میبد، با اشاره به استقبال ورزشکاران از این رقابت‌ها گفت: این مسابقات از ساعت ۷ صبح تا ۱۶ ادامه داشت و با حضور قهرمانان مطرح استان و کشور، در فضایی رقابتی و در سطح مطلوب برگزار شد.وی افزود: ورزشکاران در رده‌های مختلف سنی و وزنی با یکدیگر به رقابت پرداختند و در پایان، به نفرات اول تا سوم هر رده، مدال و احکام رسمی هیئت بدنسازی و پرورش اندام شهرستان میبد اهدا شد.علی ابراهیمی رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان میبد نیز با اشاره به برگزاری منظم این رقابت‌ها گفت: رقابت ورزشکاران برای کسب مدال و مقام، نزدیک و فشرده بود و شرکت‌کنندگان با تمام توان در این مسابقات حضور یافتند.

وی با بیان اینکه این رقابت‌ها به‌صورت آزاد برگزار شد، افزود: برگزاری مسابقات مولتی‌پرس، گامی مؤثر در توسعه و ترویج ورزش بدنسازی و پرورش اندام، شناسایی استعداد‌های ورزشی و افزایش انگیزه ورزشکاران استان یزد به شمار می‌رود.