پرونده مطرح‌ شده در خصوص کارکنان اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی که در روزهای اخیر رسانه ای شده است، مربوط به جرایم سال ۱۳۹۷ و قبل تر از آن است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی، در پی انتشار خبری درباره صدور کیفرخواست برای تعدادی از کارکنان امور مالیاتی مشهد، توضیحاتی درباره این پرونده ارائه کرد.

جعفر احسانی‌ مهر اظهار داشت: جرایم مورد اشاره در خبر منتشرشده مربوط به سال های ۱۳۹۷ و قبل از آن است و تحقیقات قضایی درباره این موضوع، با تشکیل پرونده قضائی و همکاری امور مالیاتی استان، از سال ۱۳۹۸ آغاز شده است.

احسانی مهر ادامه داد: این پرونده در سال‌ های گذشته در فرآیند رسیدگی قضایی قرار داشته و با اطاله دادرسی مواجه شده است؛ به‌ گونه‌ ای که با طولانی شدن فرایند صدور کیفر خواست از سوی مرجع قضایی، اکثر متهمان پرونده در این فاصله یا بازنشست شده و یا دار فانی را وداع گفته اند.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت قانون، صیانت از حقوق مؤدیان و مقابله با هرگونه تخلف اداری و مالی، تصریح کرد: برخورد قانونی و بدون اغماض با تخلفات احرازشده، از اصول اساسی فعالیت این اداره کل است و سلامت اداری، شفافیت و صیانت از اعتماد عمومی همواره مورد تأکید قرار دارد.

احسانی مهر، همچنین بر همکاری کامل اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی با مراجع نظارتی و قضایی در چارچوب قوانین و مقررات تأکید کرد و گفت: نظارت مستمر بر عملکرد کارکنان، پیشگیری از تخلفات و برخورد قانونی با موارد احرازشده، از رویکردهای جدی این اداره کل در راستای صیانت از سلامت نظام اداری است.

حسن همتی فر، دادستان مرکز استان خراسان رضوی دیروز گفت: کیفرخواست برای ۱۰ نفر از کارکنان اداره امور مالیاتی در پرونده‌ ای با موضوع اتهامات مالی و اقتصادی، از جمله دریافت رشوه، تحصیل مال از طریق نامشروع و اختلاس صادر شده است.