مدیر جهاد کشاورزی مهاباد از افزایش ۲۵ درصدی سطح زیرکشت دانه روغنی کلزا در این شهرستان خبر داد و گفت: در سال زراعی جاری ۷۵ هکتار از اراضی آبی مهاباد به کشت این محصول اختصاص یافته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، بایزید حسن‌پور اظهار کرد: سطح زیرکشت کلزا در مهاباد از ۵۰ هکتار در سال زراعی گذشته به ۷۵ هکتار در سال جاری رسیده است.

وی اضافه کرد: سال گذشته از مجموع ۵۰ هکتار زیرکشت این محصول، ۲۵ هکتار به مرحله برداشت رسید و بیش از ۷۰ تُن محصول نیز به صورت تضمینی از کشاورزان خریداری شد.

مدیر جهاد کشاورزی مهاباد با بیان اینکه برداشت این محصول معمولا در اواخر خرداد و اوایل تیرماه انجام می‌شود، از پرداخت کامل مطالبات کشاورزان در سال گذشته از سوی بانک‌های عامل خبر داد.

حسن‌پور با اشاره به مزایای کشت کلزا گفت: بهره‌وری مناسب، امکان رشد در فصل بارندگی، نیاز کمتر به آبیاری و تضمین خرید محصول از سوی دولت، از جمله عواملی است که موجب افزایش استقبال کشاورزان از کشت این محصول در سال‌های اخیر شده است.

وی با بیان اینکه عملیات کاشت تا برداشت این محصول به‌صورت مکانیزه انجام می‌شود یادآور شد: کشاورزان پیشرو در این شهرستان دستگاه کارنده و هد مخصوص برداشت کلزا را به اندزه کافی در اختیار دارند.