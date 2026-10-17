در اجتماع بزرگ جان‌فدایان ایران پدربزرگ‌ها، پدر‌ها و فرزندان در کنار هم حضور یافتند تا بار دیگر پیوند نسل‌ها در دفاع از ایران به تصویر کشیده شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، این اجتماع با حضور اقشار مختلف مردم و نسل‌های گوناگون برگزار شد؛ اجتماعی که در آن، حاضران با سردادن شعار‌های ضدآمریکایی و ضداسرائیلی، انزجار خود را از دشمنان ایران اعلام کردند.

شرکت‌کنندگان در این مراسم، با تأکید بر حفظ استقلال و سربلندی کشور، پیام خود را به دشمنان ایران اعلام کردند و بر ایستادگی در کنار میهن تأکید داشتند.

این اجتماع، جلوه‌ای از حضور مردم با نسل‌ها و سنین مختلف بود؛ حضوری که محور اصلی آن، ایران و دفاع از عزت و اقتدار این سرزمین بود.