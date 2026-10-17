به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ بررسی قیمت سیمان پاکتی در بازار عمده‌فروشی نشان می‌دهد سیمان تهران با نرخ ۲۶۰ هزار تومان و سیمان صوفیان با قیمت ۲۹۳ هزار تومان معامله می‌شوند.

همچنین سیمان ساوه با نرخ ۲۵۷ هزار تومان، آبیک با قیمت ۲۵۵ هزار تومان و مازندران با نرخ ۲۶۳ هزار تومان عرضه می‌شوند، سیمان هرمزگان نیز با قیمت ۲۵۰ هزار تومان در بازار خریدوفروش می‌شود.

در همین حال، سیمان کرمان با نرخ ۲۹۰ هزار تومان، سیمان مدلل با قیمت ۲۶۶ هزار تومان و سیمان ارومیه با نرخ ۲۸۰ هزار تومان معامله می‌شوند.

نرخ میلگرد در نخستین روز هفته

امروز (۲۵ مهر ۱۴۰۵) در بازار میلگرد، قیمت محصولات مختلف در محدوده ۱۰۳ تا ۱۲۰ هزار تومان قرار دارد.

میلگرد ۱۶ آجدار A۳ نیشابور با نرخ ۱۰۳ هزار و ۱۸۰ تومان، میلگرد ۱۴ آجدار A۳ آناهیتا گیلان با قیمت ۱۰۵ هزار و ۴۵۰ تومان عرضه می‌شوند و میلگرد ۱۲ آجدار قائم‌رازی نیز با نرخ ۱۰۶ هزار و ۴۵۰ تومان به فروش می‌رسد.

میلگرد ۱۲ آجدار A۳ کاوه تیکمه‌داش با قیمت ۱۰۹ هزار و ۱۸۰ تومان و میلگرد ۱۲ آجدار A۳ آریان فولاد با نرخ ۱۰۸ هزار و ۱۸۰ تومان معامله می‌شوند.

همچنین قیمت میلگرد ۱۲ آجدار A۳ ذوب‌آهن به ۱۲۰ هزار و ۴۵۰ تومان رسیده است.

در ادامه معاملات، میلگرد ۱۴ آجدار A۳ بافق یزد با نرخ ۱۰۶ هزار و ۸۲۰ تومان و میلگرد ۱۲ آجدار A۲ ظفر بناب با قیمت ۱۰۶ هزار و ۹۱۰ تومان عرضه می‌شوند.

میلگرد ۱۸ آجدار A۳ کاشان نیز با نرخ ۱۱۵ هزار و ۴۵۰ تومان و میلگرد ۸ آجدار نورد گرم سمنان با قیمت ۱۰۹ هزار و ۹۰ تومان در بازار معامله می‌شوند.

قیمت تیرآهن در محدوده ۱۰۷ تا ۱۲۸ هزار تومان

در بازار تیرآهن، محصول سایز ۱۶ ذوب‌آهن اصفهان با نرخ ۱۱۹ هزار و ۹۰ تومان و تیرآهن ۱۸ نرمال با قیمت ۱۱۸ هزار و ۱۸۱ تومان معامله می‌شوند.

تیرآهن ۱۴ فایکو با نرخ ۱۰۷ هزار و ۲۷۲ تومان و تیرآهن ۱۴ یزد با قیمت ۱۰۹ هزار و ۹۰ تومان در بازار عرضه می‌شوند.

همچنین نرخ تیرآهن ۱۸ ذوب‌آهن اصفهان به ۱۲۸ هزار و ۱۸۰ تومان و تیرآهن ۱۴ ظفر بناب به ۱۱۲ هزار و ۳۶۳ تومان رسیده است.

در سایر معاملات، تیرآهن ۱۴ اشتهارد با نرخ ۱۰۸ هزار و ۱۸۱ تومان، تیرآهن ۱۶ کرمانشاه با قیمت ۱۱۰ هزار و ۹۰۹ تومان و تیرآهن ۱۴ شاهین بناب با نرخ ۱۱۱ هزار و ۸۱۸ تومان به فروش می‌رسند.