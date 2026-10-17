تیم کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال ایران با کسب ۳ نشان طلا و ۲ برنز، عنوان قهرمانی رقابت‌های جهانی آمریکا را از آن خود کرد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، رقابت‌های کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان ۲۰ تا ۲۳ مهر در لاس وگاس آمریکا برگزار شد.

در پایان برای تیم ایران، عرفان جرکنی در وزن ۶۳ کیلوگرم، ابوالفضل مهمدی در وزن ۸۲ کیلوگرم و یاسین یزدی در وزن ۸۷ کیلوگرم به نشان طلا، محمد کمالی در وزن ۶۷ کیلوگرم و محمدهادی صیدی در وزن ۹۷ کیلوگرم به نشان برنز دست یافتند.

اعضای تیم کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال پس از حضور در این رقابت‌ها صبح امروز (۲۵ مهر) از طریق فرودگاه امام خمینی (ره) به کشور بازگشتند و مورد استقبال قاسم علی عسگری رئیس هیئت کشتی تهران و رضا خادم المله مسئول تشریفات فدراسیون قرار گرفتند.