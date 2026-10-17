سرپرست وزارت دفاع در پیامی با بیان اینکه «عناوین و ابعاد بمب‌ها اهمیتی ندارند»، تاکید کرد: این قدرت موشکی ما است که معادلات را تغییر داده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار سید مجید ابن‌الرضا سرپرست وزارت دفاع روز شنبه در حساب کاربری خود در فضای مجازی نوشت: عناوین و ابعاد بمب‌ها اهمیتی ندارند.

وی در ادامه پیام خود یادآور شد: بمب‌های شما جای دیگری منفجر می‌شوند؛ در حیثیت جهانی‌تان، اقتصاد آمریکا و حتی معادلات انتخاباتی‌تان.

سرپرست وزارت دفاع تاکید کرد: این قدرت موشکی ماست که معادلات را تغییر داده و شما را به جایی رسانده که از همین حالا باید بگویید: سلام قربان.