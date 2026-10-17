به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، در ۲۴ ساعت گذشته ، چند خبر و ادعا در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که بعدتر از سوی مراجع رسمی تکذیب شدند. در این گزارش، مروری داریم بر خبر‌هایی که طی یک شبانه‌روز گذشته تکذیب شده‌اند.



استفاده از هوش مصنوعی در ساخت ویدئوهای غرق شدن کانتینرها و صید آیفون‌های ۱۸ روی آب

بررسی‌ های رسانه ها نشان می دهد این تصاویر و ویدیوها جعلی و تولید شده با هوش مصنوعی نیستند و استفاده از هوش مصنوعی از سوی رسانه ها تکذیب شد.



ادعای یک مقام عربستانی درباره نقش ایران برای ترغیب یمنی ها برای حمله به سعودی

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اتهام عربستان سعودی مبنی بر دست داشتن تهران در حملات اخیر حوثی‌ها به این کشور را رد کرد.



معافیت سربازان فراری و سربازانی که خدمت خود را به پایان نرسانده‌اند

سازمان وظیفه عمومی فراجا با انتشار اطلاعیه‌ای، اخبار منتشرشده در فضای مجازی درباره «معافیت سربازان فراری» را تکذیب کرد. بر اساس این اطلاعیه، هیچ نوع معافیت جدیدی برای کارکنان وظیفه‌ای که خدمت سربازی خود را به پایان نرسانده‌اند، در نظر گرفته نشده است.



اتهامات آمریکا علیه رئیس جمهور ونزوئلا و همسرش

نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، و همسرش سیلیا فلورس، در دادگاه فدرال منهتن در نیویورک، اتهامات تازه امریکا مبنی بر توطئه برای شکنجه مخالفان سیاسی و شهروندان امریکایی را رد کرده و بی‌گناهی خود را اعلام کردند.



