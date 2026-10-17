رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از تحقق بیست و دومین سازش در پرونده قتل عمد در این استان طی سال جاری در چارچوب پویش «به عشق پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران می‌بخشم» خبر داد.

بیست و دومین پرونده قتل عمد در آذربایجان غربی به سازش رسید

بیست و دومین پرونده قتل عمد در آذربایجان غربی به سازش رسید

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، محمد علی‌نژاد روز شنبه درباره جزئیات این پرونده اظهار کرد: متهم «ع_م» به اتهام قتل عمدی مرحوم «ج_م» در سال ۱۴۰۵ در شهرستان سردشت تحت تعقیب قرار گرفت و پرونده وی در شعبه بازپرسی در حال رسیدگی بود.

وی افزود: با تلاش رئیس دادگستری، دادستان شهرستان سردشت و همراهی معتمدان و متنفذان محلی، جلسات متعددی با حضور اولیای دم برای دستیابی به صلح و سازش برگزار شد که در نهایت به جلب رضایت آنان انجامید.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی ادامه داد: اولیای دم بعنوان صاحبان حق قصاص، رضایت و گذشت خود را اعلام کرده و و از حق قانونی خود در این پرونده گذشتند.