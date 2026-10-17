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رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از تحقق بیست و دومین سازش در پرونده قتل عمد در این استان طی سال جاری در چارچوب پویش «به عشق پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران میبخشم» خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، محمد علینژاد روز شنبه درباره جزئیات این پرونده اظهار کرد: متهم «ع_م» به اتهام قتل عمدی مرحوم «ج_م» در سال ۱۴۰۵ در شهرستان سردشت تحت تعقیب قرار گرفت و پرونده وی در شعبه بازپرسی در حال رسیدگی بود.
وی افزود: با تلاش رئیس دادگستری، دادستان شهرستان سردشت و همراهی معتمدان و متنفذان محلی، جلسات متعددی با حضور اولیای دم برای دستیابی به صلح و سازش برگزار شد که در نهایت به جلب رضایت آنان انجامید.
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی ادامه داد: اولیای دم بعنوان صاحبان حق قصاص، رضایت و گذشت خود را اعلام کرده و و از حق قانونی خود در این پرونده گذشتند.