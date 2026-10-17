

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: با توجه به الگوی نقشه‌ها و عدم تغییرات عمده در این نقشه‌ها تا اواسط هفته شرایط جوی پایدار و یکنواخت خواهد بود و آسمان استان صاف پیش بینی می‌شود.

لطفی افزود: در برخی ساعات هم وزش باد برای منطقه پیش بینی می‌شود.

وی گفت: به لحاظ دمایی تغییر عمده در وضعیت دمایی خراسان جنوبی در این مدت رخ نخواهد داد.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی افزود: کشاورزان را به تسریع در برداشت محصولات حساس به کمینه‌های دمای زیر ۵ درجه سلسیوس در مناطق سردسیری مثل سربیشه توصیه می‌کنیم.

لطفی گفت: صبح امروز سربیشه دومین ایستگاه سرد کشور با کمینه دمای ۲ درجه سلسیوس و روز گذشته دهسلم، بندان و طبس با بیشینه دمای با ۳۵ درجه سلسیوس گرمترین نقطه استان بوده است و نوسانات دمایی ۲۴ ساعت گذشته در مرکز استان هم بین ۸ و ۲۸ درجه سلسیوس ثبت شده است.