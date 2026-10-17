۲۰ مدرسه در فولاد شهر به‌صورت دو نوبته فعالیت می‌کنند و آموزش و پرورش با کمبود ۴۰۰ نیروی انسانی مواجه است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرماندار شهرستان لنجان، در نشست شورای آموزش و پرورش فولادشهر با بیان اینکه در حال حاضر کلاس بدون معلم نداریم گفت: حل مشکلات آموزش و پرورش فولادشهر نیازمند مشارکت همه دستگاه‌هاست.

علیرضا بصیری با اشاره به تحصیل ۲۶ هزار دانش‌آموز در این شهر، بر ضرورت ورود همه دستگاه‌های اجرایی برای رفع کمبود‌های آموزشی، پرورشی و ورزشی تأکید کرد.

وی با اشاره به عقب‌ماندگی فولادشهر از میانگین استانی و کشوری گفت: سرانه فضای ورزشی دانش‌آموزان شش‌صدم مترمربع است و این میزان برای توسعه ورزش و پرورش استعداد‌های قهرمانی کافی نیست.

فرماندار لنجان با اشاره به اقدامات عمرانی در حوزه آموزش گفت: ۱۰ مدرسه با مشارکت شرکت عمران در حال ساخت و ۶ مدرسه در حال نوسازی است و ساخت دو مدرسه نیز به‌زودی آغاز می‌شود.

بصیری همچنین از بازسازی ۱۴ مدرسه آسیب‌دیده در جنگ تحمیلی سوم با مشارکت گروه‌های جهادی، شهرداری فولادشهر و خیران خبر داد