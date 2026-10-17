رئیس مرکز تحول دیجیتال گفت: در گام سوم طرح سرشماری ثبتی مبنا، به افرادی که کدملی آنها اطلاعات کامل ندارد یا صحت آن تایید نشده است، پیامکی ارسال میشود تا به درگاه ملی خدمات دولت هوشمند مراجعه کنند و فرم خوداظهاری را پر کنند.

به گزارش خبرنگار گروه حکمرانی اقتصاد خبرگزاری صداوسیما، باقری اصل رئیس مرکز تحول دیجیتال، با اشاره به تفاوت‌های گسترده این سرشماری با سال‌های قبل گفت: این سرشماری علاوه بر مدرن بودن، جالی خالی رهبر شهید که هرسرشمارس مانند هر انتخاب، پیشقدم و اولین نفر بودند. دیده می‌شود.

او افزود: فرزندان میناب، شهدای جنگ نیز تفاوت این سرشماری را به ما نشان می‌دهند. اما در کنار این جالی خالی‌ها باید گفت که برنامه ریزی‌ها برای یک سرشماری ثبتی مبنا حدود ده سال است که انجام می‌شود و حالا ما برای تمام داده‌های تجمیع شده سراغ سرشماری ثبتی مبنا می‌رویم.

به گفته آقای باقری اصل، در گام اول دریافت داده‌های تمام دستگاه‌های دولتی و اجرایی از اطلاعات ثبت شده بود. گام دوم شامل موقعیت سنجی، تشخیص پاتوق مخابراتی خانوار و سنجش اطلاعات افراد با موقعیت‌های اعلام شده، بود که در شهریور امسال اجرایی شد.

او ادامه داد: گام سوم طرح سرشماری ثبتی مبنا، امروز با خوداظهاری انجام می‌شود که با ارسال پیامک به کدملی‌هایی که اطلاعات ندارند یا صحت آن تایید نشده است. از افراد می‌خواهیم به درگاه ملی خدمات دولت هوشمند مراجعه کنند و فرم خوداظهاری را پر کنند. گام میدانی از دوم آبان آغاز می‌شود و ما برای تکمیل داده هایمان سراغ مردم می‌رویم.