­دادستان تهران با اشاره به ظرفیت طرح ضمانت الکترونیک، این امکان را از ابزار‌های مؤثر در تسهیل فرآیند تأمین و کاهش بازداشت‌های کوتاه‌مدت دانست و خواستار بهره‌گیری حداکثری حوزه‌های قضایی استان از آن شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علی صالحی در نشست شورای فصلی دادستانی مرکز استان، با تأکید بر ضرورت نظارت ویژه بر پرونده‌های مهم، خاص و کثیرالشاکی گفت: مسئولیت مدیریت این پرونده‌ها نباید به اقدام یک شعبه یا قاضی محدود شود، بلکه مدیران حوزه‌های قضایی باید با ایجاد سازوکار‌های مشخص، روند رسیدگی را از زمان تشکیل پرونده تا تعیین تکلیف نهایی و اجرای حکم به‌صورت مستمر پیگیری کنند.

دبیرخانه تخصصی پرونده‌های کثیرالشاکی

دادستان تهران با اشاره به تجربه دادسرای تهران در ایجاد دبیرخانه تخصصی برای پیگیری این دسته از پرونده‌ها، بر ضرورت بهره‌گیری از الگو‌های مشابه در شهرستان‌ها و بخش‌های استان تأکید کرد و خواستار برگزاری جلسات منظم، شناسایی موانع رسیدگی و پیگیری اقدامات ضروری شد.

صالحی تعامل هدفمند با قضات رسیدگی‌کننده، ضابطان، کارشناسان و طرفین پرونده را در چارچوب مقررات، از عوامل مؤثر در رفع موانع و تسریع در رسیدگی دانست و افزود: پرونده‌هایی که با تعدد شاکیان یا مطالبات مالی گسترده مواجه‌اند، باید با اولویت مناسب در دستور کار قرار گیرند و تا حصول نتیجه نهایی پیگیری شوند.

کاهش بازداشت‌های غیرضروری و بازنگری مستمر در قرار‌های تأمین

دادستان تهران با تأکید بر لزوم رعایت دقیق ضوابط قانونی در صدور قرار‌های تأمین کیفری اظهار کرد: اتخاذ تصمیم منتهی به بازداشت باید با احراز شرایط قانونی و بررسی ضرورت آن صورت گیرد و در هر پرونده، امکان استفاده از قرار تأمین متناسب و غیرمنتهی به بازداشت نیز با رعایت مقررات مورد توجه قرار گیرد.

صالحی با اشاره به آثار اجتماعی و خانوادگی بازداشت‌های کوتاه‌مدت، خواستار نظارت روزانه مسئولان حوزه‌های قضایی بر قرار‌های منتهی به بازداشت شد و افزود: مدیران باید از تعداد افراد معرفی‌شده به زندان، علل بازداشت و وضعیت قرار‌های تأمین آنان اطلاع دقیق داشته باشند و پرونده‌هایی را که امکان بازنگری قانونی در قرار تأمین آنها وجود دارد، به‌صورت مستمر بررسی کنند.

دادستان تهران گفت: هرگاه در جریان رسیدگی، موجبات قانونی ادامه بازداشت مرتفع شود، باید در چارچوب مقررات نسبت به فک یا تخفیف قرار تأمین اقدام شود و از استمرار بازداشت بدون ضرورت و مبنای قانونی جلوگیری به عمل آید.

صالحی همچنین بر نظارت دقیق بر مدت نگهداری متهمان در اختیار ضابطان تأکید کرد و افزود: ارجاع تحقیقات به ضابطان نباید موجب توقف غیرضروری رسیدگی یا تضعیف نظارت قضایی شود؛ ازاین‌رو، اقدامات انجام‌شده باید در مهلت مقرر ارزیابی و درباره ادامه تحقیقات تصمیم‌گیری شود.

ظرفیت ضمانت الکترونیک و کاهش هزینه‌ها

دادستان تهران با اشاره به ظرفیت طرح ضمانت الکترونیک، این امکان را از ابزار‌های مؤثر در تسهیل فرآیند تأمین و کاهش بازداشت‌های کوتاه‌مدت دانست و خواستار بهره‌گیری حداکثری حوزه‌های قضایی استان از آن شد.

صالحی با بیان اینکه این طرح ابتدا به‌صورت آزمایشی در سه ناحیه دادسرای تهران اجرا و سپس برای توسعه به سایر نواحی و حوزه‌های قضایی استان ابلاغ شده است، افزود: بر اساس گزارش ارائه‌شده، تا چند روز پیش از برگزاری این نشست، ۶۹۲ مورد استفاده از این ظرفیت در تهران ثبت شده بود؛ بااین‌حال، میزان بهره‌گیری از آن در برخی حوزه‌ها متناسب با ظرفیت موجود نیست.

دادستان تهران گفت: ضمانت الکترونیک می‌تواند با کاهش نیاز به برخی فرآیند‌های کارشناسی و نیابت قضایی، هزینه‌ها و رفت‌وآمد‌های مردم را کاهش دهد و در مواردی، انجام مراحل مربوط به تأمین را به دو و نیم دقیقه برساند.