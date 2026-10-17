مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس لرستان از افتتاح ۱۲۰ طرح آموزشی اجرای طرح نهضت توسعه عدالت در فضا‌های آموزشی استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ مدیر کل نوسازی،توسعه و تجهیز مدارس استان لرستان گفت:، همزمان با افتتاح دو هزار و ۳۳۱ طرح آموزشی در کشور، ۱۲۰ طرح آموزشی در استان لرستان در چارچوب نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی استان به بهره‌برداری رسید.

یونس بهاروند با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های آموزشی و فراهم‌کردن فرصت‌های برابر برای تحصیل دانش‌آموزان. در استان افزود:مدرسه، نقطه آغاز مسیر دانایی و پیشرفت است؛ جایی که فرصت آموختن، نباید به محل زندگی دانش‌آموزان وابسته باشد.

ی بیان کرد:نهضت توسعه ی عدالت در فضاهای آموزشی با هدف گسترش فضاهای آموزشی و بهبود شرایط تحصیل دانش‌آموزان در استان پیگیری می‌شود.