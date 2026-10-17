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ثبتنام دهمین دوره مجازی مبانی اندیشه اسلامی طرح ولایت با هدف آموزش نظاممند مبانی فکری اسلام آغاز شده است و علاقهمندان تا ۲۸ مهر ۱۴۰۵ برای نامنویسی در این دوره فرصت دارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، دوره مجازی مبانی اندیشه اسلامی طرح ولایت به همت مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) برگزار میشود و محور اصلی آن، آشنایی عمیق و استدلالی با مبانی اندیشه اسلامی و تقویت توان فکری برای تحلیل مسائل بنیادی انسان و جامعه است.
شرکتکنندگان در این دوره با موضوعاتی همچون معرفتشناسی، خداشناسی، انسانشناسی، فلسفه اخلاق، فلسفه حقوق و فلسفه سیاست آشنا میشوند. تبیین پیوستگی مباحث اعتقادی و اجتماعی اسلام و شناخت منظومه فکری این دین بهعنوان مجموعهای منسجم نیز از دیگر اهداف این دوره آموزشی است.
علاقهمندان برای ثبتنام و دریافت اطلاعات بیشتر میتوانند به پایگاه اینترنتی پژوهش معرفت به نشانی paziresh-marefat.iki.ac.ir مراجعه کنند.
همچنین برادران میتوانند از طریق شناسه admin_tvm و خواهران از طریق شناسه admin_tvmkh در پیامرسانهای ایتا و بله، اطلاعات تکمیلی را دریافت کنند.