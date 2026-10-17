به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ کرامت امیر حیدری، فرماندار منوجان در جنوب استان کرمان، گفت: زمین‌لرزه ۴.۳ ریشتری بامداد امروز شنبه در حوالی شهر نودژ این شهرستان واقع در جنوب کرمان تا کنون خسارتی نداشته است.

مرکز لرزه‌نگاری کشوری مؤسسۀ ژئوفیزیک دانشگاه تهران، اعلام کرد: این زمین‌لرزه ساعت ۰۱:۰۰.۲۵ بامداد امروز در عمق ۱۰ کیلومتری زمین ثبت شد.

موقعیت جغرافیایی این زمین‌لرزه در طول جغرافیایی ۵۷.۴۶ و عرض جغرافیایی ۲۷.۶۵ و کانون آن در ۱۴ کیلومتری نودژ (کرمان)، ۲۵ کیلومتری زیارتعلی (هرمزگان) و ۲۶ کیلومتری منوجان (کرمان) گزارش شد.

این زلزله علاوه بر مناطق جنوبی کرمان، در ۱۲۷ کیلومتری بندرعباس نیز احساس شده است.

دیروززمین لرزه‌ای به بزرگی ۴.۱ در مقیاس امواج درونی زمین ریشتر در ساعت ۱۲:۲۵ دقیقه و زمین لرزه دو در ساعت ۱۲:۲۹ دقیقه منطقه نودژ از توابع شهرستان منوجان در جنوب استان کرمان را لرزاند.

دیروز ساعت ۱۱:۰۶ دقیقه هم یک زمین لرزه ۳ ریشتری و در ساعت ۱۰:۵۰ دقیقه هم یک زمین لرزه ۳.۴ ریشتری همین منطقه را لرزاند.

در ساعت ۰۹:۵۵ دقیقه دیروز نیز زمین لرزه‌ای به بزرگی ۳ ریشتر مرز استان‌های هرمزگان و کرمان - حوالی زیارتعلی و در ۳۱ کیلومتری نودژ منوجان را لرزاند.

بخش نودژ از توابع شهرستان منوجان در فاصله ۴۰۰ کیلومتری جنوب مرکز استان کرمان و در مجاورت استان هرمزگان قرار دارد.