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هفته نهم فوتبال لیگای اسپانیا با تساوی تیمهای دپورتیوو لاکرونیا و لوانته آغاز شد.
به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در اولین بازی هفته تیمهای دپورتیوو لاکرونیا و لوانته به تساوی ۱ - ۱ رضایت دادند. بیل انسونگو در دقیقه ۶۳ تیم لاکرونیا را پیش انداخت، اما دنی رکنیا در دقیقخ ۸۲ گل تساوی لوانته را وارد دروازه حریف کرد. لوانته با ۷ امتیاز به رده هفدهم صعود کرد و تیم لاکرونیا با ۱۱ امتیاز در رده هشتم باقی ماند.
برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:
شنبه ۲۵ مهر:
اسپانیول - آتلتیکومادرید
ویارئال - الچه
رئال بتیس - بارسلونا
والنسیا - آتلتیک بیلبائو
یک شنبه ۲۶ مهر:
اوساسونا - راسینگ سانتاندر
سلتاویگو - دپورتیوو آلاوس
مالاگا - رئال سوسیداد
رئال مادرید - سویا
دوشنبه ۲۷ مهر:
ختافه - رایو وایکانو
در جدول لیگا تیم بارسلونا با ۲۴ امتیاز در صدر است و تیمهای آتلتیکومادرید و رئال بتیس با ۱۹ و رئال مادرید با ۱۸ امتیاز دوم تا چهارم هستند.