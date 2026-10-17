به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در اولین بازی هفته تیم‌های دپورتیوو لاکرونیا و لوانته به تساوی ۱ - ۱ رضایت دادند. بیل انسونگو در دقیقه ۶۳ تیم لاکرونیا را پیش انداخت، اما دنی رکنیا در دقیقخ ۸۲ گل تساوی لوانته را وارد دروازه حریف کرد. لوانته با ۷ امتیاز به رده هفدهم صعود کرد و تیم لاکرونیا با ۱۱ امتیاز در رده هشتم باقی ماند.

برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:

شنبه ۲۵ مهر:

اسپانیول - آتلتیکومادرید

ویارئال - الچه

رئال بتیس - بارسلونا

والنسیا - آتلتیک بیلبائو

یک شنبه ۲۶ مهر:

اوساسونا - راسینگ سانتاندر

سلتاویگو - دپورتیوو آلاوس

مالاگا - رئال سوسیداد

رئال مادرید - سویا

دوشنبه ۲۷ مهر:

ختافه - رایو وایکانو

در جدول لیگا تیم بارسلونا با ۲۴ امتیاز در صدر است و تیم‌های آتلتیکومادرید و رئال بتیس با ۱۹ و رئال مادرید با ۱۸ امتیاز دوم تا چهارم هستند.