دادستان مرکز استان خوزستان گفت: با گذشت اولیای دم، یک محکوم به قصاص پس از ۱۵ سال از دار مجازات رهایی یافت و به زندگی بازگشت.

محکوم به قصاص بعد از ۱۵ سال به زندگی بازگشت

محکوم به قصاص بعد از ۱۵ سال به زندگی بازگشت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دادستان مرکز خوزستان افزود: این پرونده با گذشت اولیای دم، هم‌زمان با برگزاری جلسه صلح و سازش در زندان سپیدار اهواز و به عشق امام رضا (ع) به سرانجام رسید.

امیر خلفیان بیان کرد: در سال ۱۳۹۰ اختلافی بر سر یک ملک به نزاعی دسته‌جمعی منجر شد که در جریان آن یک نفر جان خود را از دست داد.

وی ادامه داد: پس از وقوع این حادثه، قاتل دستگیر و پس از طی مراحل قانونی به قصاص محکوم شد.

خلفیان افزود: با وجود ابراز ندامت از سوی محکوم و تلاش‌های صورت‌گرفته از سوی خیرین و معتمدان برای جلب رضایت اولیای دم، خانواده مقتول در سال‌های گذشته بر اجرای حکم قصاص اصرار داشتند و این موضوع روند مصالحه را دشوار کرده بود.

دادستان مرکز استان خوزستان ادامه داد: در همین راستا، جلسه‌ای با هدف صلح و سازش و جلب رضایت اولیای دم در زندان سپیدار اهواز برگزار شد که در این نشست جمعی از مسئولان قضایی و سران عشایر و معتمدین شرکت داشتند.

وی عنوان کرد: حاضران با تاسی از سیره اهل‌بیت (ع) و فرهنگ والای گذشت و بخشش، بر اهمیت صلح، سازش و آثار ارزشمند آن در جامعه تاکید و در نهایت تلاش‌ها به نتیجه رسید.

خلفیان تصریح کرد: اولیای دم به عشق امام رضا (ع) از حق قصاص خود صرف‌نظر کرده و رضایت خود را اعلام کردند، اقدامی که جلوه‌ای ارزشمند از فرهنگ رضوی، نوع‌دوستی و کرامت انسانی بود.

دادستان مرکز خوزستان افزود: بخشی از دیه این پرونده توسط انجمن حمایت از زندانیان پرداخت شد و در نتیجه محکوم پس از ۱۵ سال از اجرای حکم قصاص رهایی یافت و فرصت دوباره‌ای برای زندگی به دست آورد.

وی خاطرنشان کرد: طرفین ضمن امضای صورت‌جلسه صلح و سازش، بر تداوم دوستی و برادری تاکید کردند.