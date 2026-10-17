به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ همچنین در این میدان داری‌های شبانه با لبیک به مقام معظم رهبری، مقاومت و ایستادگی خود را در مقابل دشمنان اعلام کردند.

شب‌های تجمع‌های مردمی در خیابان‌ها روایتگر حضوری پرشور و حماسه‌ای از جنس همدلی و وطن‌دوستی است؛ شب‌هایی که مردم با حضور در میدان، بار دیگر نشان دادند دفاع از میهن، قصه مشترک دل‌هایی است که برای ایران می‌تپد.