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مردم استان اصفهان در دویست وسی امین شب از اجتماعهای شبانه پرچم جمهوری اسلامی ایران را در خیابانها و میدانهای شهر برافراشتند تا دشمن بداند ایران سرافراز است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ همچنین در این میدان داریهای شبانه با لبیک به مقام معظم رهبری، مقاومت و ایستادگی خود را در مقابل دشمنان اعلام کردند.
شبهای تجمعهای مردمی در خیابانها روایتگر حضوری پرشور و حماسهای از جنس همدلی و وطندوستی است؛ شبهایی که مردم با حضور در میدان، بار دیگر نشان دادند دفاع از میهن، قصه مشترک دلهایی است که برای ایران میتپد.