کارگاه آموزشی «مطالعات و حفاظت اضطراری» با هدف بررسی راهکار‌های حفاظت و مرمت قلعه تاریخی شواز، از آثار ارزشمند تاریخی استان یزد، با حضور فعالان و متخصصان حوزه مرمت، به مدت سه روز در این بنای تاریخی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز یزد، کارگاه آموزشی «مطالعات و حفاظت اضطراری» قلعه تاریخی شواز، از ۲۲ تا ۲۴ مهرماه ۱۴۰۵، با همکاری دهیاری و شورای اسلامی روستای تاریخی شواز و انجمن صنفی مرمت استان یزد برگزار شد.در این کارگاه، موضوعاتی همچون بازسازی، خواناسازی، فنون ساخت‌وساز و شیوه‌های اجرای بنا با تکیه بر پژوهش‌های گذشته و مطالعات جدید بررسی شد. همچنین شرکت‌کنندگان با حضور در بخش‌های مختلف قلعه، به‌صورت عملی در فعالیت‌های مرمتی مشارکت کردند. از جمله اقدامات عملی این کارگاه، مرمت اتاقک‌های طبقه بالای قلعه و آماده‌سازی ملات بود.

فعالان و مدرسان حوزه مرمت از استان یزد و دیگر نقاط کشور در این رویداد حضور داشتند و شرکت‌کنندگان در پایان، گواهی حضور در کارگاه را از میراث فرهنگی استان یزد، پژوهشکده میراث فرهنگی کشور و دانشگاه یزد دریافت کردند.قلعه شواز در روستای تاریخی شواز از توابع دهستان نصرآباد شهرستان تفت قرار دارد و از آثار شاخص تاریخی استان یزد به شمار می‌رود. بر اساس اطلاعات ارائه‌شده، قدمت این قلعه به دوره اشکانیان بازمی‌گردد و ویژگی‌هایی از معماری دوره ساسانی نیز در ساختار آن دیده می‌شود.این بنای تاریخی بر فراز صخره‌ای به ارتفاع حدود ۱۰۰ متر ساخته شده و مساحتی در حدود پنج هزار مترمربع دارد. در ساخت بخش‌های داخلی آن از خشت، گل و سنگ استفاده شده و نمای بیرونی بنا را سنگ‌های بزرگ تشکیل می‌دهند.

وجود آثار تاریخی و شواهدی از فعالیت‌های روزمره، از جمله بقایای مغازه‌ها در داخل قلعه، نشان‌دهنده نقش این مجموعه در زندگی ساکنان گذشته است. همچنین استفاده از چوب درخت سنجد در بخشی از طاق قلعه، از ویژگی‌های قابل توجه معماری این بنا به شمار می‌رود.قلعه تاریخی شواز در آذرماه سال ۱۳۹۵ با شماره ۳۱۶۲۳ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. گورستان تاریخی شواز با سنگ‌قبر‌های خاص و آبشار معروف به «تلخ و شور» نیز از دیگر جاذبه‌های تاریخی و طبیعی این روستا هستند. گورستان تاریخی شواز نیز در سال ۱۳۸۲ به ثبت ملی رسیده است.

برگزاری کارگاه مطالعات و حفاظت اضطراری در این مجموعه تاریخی، فرصتی برای بررسی وضعیت بنا، تبادل تجربه میان متخصصان و انجام اقدامات عملی در زمینه حفاظت و مرمت این اثر ارزشمند فراهم کرد.