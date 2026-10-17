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در اجرای پویش سلامت بنیاد علوی به بیش از ۳۰۰ تَن از شهروندان هنگویه شهرستان بستک خدمات رایگان دندانپزشکی ارائه کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، مجری بنیاد علوی در غرب هرمزگان گفت: در اجرای این طرح سه دندان پزشک به مدت دو روز خدماتی از جمله کشیدن، پر کردن و جرمگیری دندان به شهروندان ارائه دادند.
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سهیلا هاشمی پور افزود: اولویت پذیرش با افراد کم برخوردار دهکهای یک و دو بود که در درمانگاه شهر هنگویه بستک ارائه شد.