به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، مجری بنیاد علوی در غرب هرمزگان گفت: در اجرای این طرح سه دندان پزشک به مدت دو روز خدماتی از جمله کشیدن، پر کردن و جرمگیری دندان به شهروندان ارائه دادند.

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سهیلا هاشمی پور افزود: اولویت پذیرش با افراد کم برخوردار دهک‌های یک و دو بود که در درمانگاه شهر هنگویه بستک ارائه شد.