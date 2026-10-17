آبرسانی و توسعه راه‌ها در شهرستان کوثر، ۲ طرحی است که با جدیت بالا و اعتبارات ملی و استانی در حال اجراست تا اهالی بتوانند به راحتی زندگی کنند و مسافران از ظرفیت‌های گردشگری این شهرستان بهره‌مند شوند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل شجاع اقبالی فرماندار کوثر در رابطه با میزان آب قابل استفاده از سد گیوی گفت: ۲۰ میلیون مترمکعب برای بخش کشاورزی، هشت میلیون متر مکعب برای شرب و پنج میلیون مترمکعب نیز برای بخش صنعت منظور شده است.

شجاع اقبالی افزود: عملیات انتقال آب سد گیوی به اراضی پایاب به پایان رسیده و هم اکنون آب در پایاب جریان دارد و هدف اولیه از اجرای این طرح، آبیاری سه هزار و ۷۵ هکتار از اراضی زراعی در روستا‌های مستعدی نظیر گیوی علیا، سوره بر، سنگ‌آباد، فاراب و گنجگاه است.

وی ادامه داد: هدف نهایی و کلان این طرح نیز توسعه شبکه آبیاری و رساندن آب به ۱۲ هزار هکتار از اراضی قابل کشت و مستعد کشاورزی شهرستان کوثر طی ۲ سال آینده است.

فرماندار کوثر همچنین به طرح تأمین آب شرب منطقه اشاره و بیان کرد: تصفیه‌خانه آب شرب نیز در حال احداث است تا با بهره‌گیری از آب سد گیوی، آب سالم و بهداشتی شهر گیوی و ۹۹ روستای منطقه را تأمین کند.

فرماندار کوثر اعلام کرد: قطعه نخست پروژه چهاربانده محور کوثر - فاراب که از (گیوی) مرکز این شهرستان آغاز می‌شود، با هدف تسهیل تردد و رفع ترافیک برای افتتاح آماده شده و به زودی مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.

شجاع اقبالی در بازدید از پروژه چهاربانده محور کوثر - فاراب اظهار کرد: اجرای این پروژه از سال ۱۴۰۳ در دستور کار قرار گرفته بود و امروز عبور آزمایشی از آن به امتداد حدود یک و نیم کیلومتر آغاز شد.

وی افزود: ایمنی تردد، کاهش خطرات و گره‌های ترافیکی، روان‌سازی عبور و مرور و ساماندهی و بهسازی ورودی شهر گیوی مرکز شهرستان کوثر از اهداف و مزایای اجرای این پروژه است.

وی ادامه داد: در این پروژه بیش از یک هزار و ۱۶۲ متر تعریض مسیر در هر طرف، جدول‌گذاری در دو طرف محور، احداث رفیوژ میانی، اصلاح هندسی، ساماندهی دسترسی‌ها و احداث حدود ۴۲۰ متر دیوار حائل انجام گرفته است.

اقبالی تصریح کرد: این پروژه فقط یک طرح عمرانی برای تعریض مسیر و زیبایی ورودی مرکز شهرستان نیست، بلکه گامی مؤثر در ارتقای زیرساخت‌های شهری و فراهم‌کردن بستر توسعه اقتصادی، خدماتی و گردشگری شهر به شمار می‌رود.

فرماندار کوثر اعتبار اجرای پروژه را بالغ بر ۲۰۰ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: عملیات آسفالت مسیر با همکاری راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای انجام گرفته و مسئولان محلی نیز همراهی کردند.