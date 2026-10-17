رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه هدفِ نهضت توسعه عدالت آموزشی تنها ساخت فضای آموزشی نیست بلکه «آموزش صحیح» است، گفت: سرمایه ما ساختمان، دستگاه و تجهیزات نیست، بلکه سرمایه ما انسان‌ها هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مسعود پزشکیان» امروز شنبه ۲۵ مهرماه ۱۴۰۵ در آیین بهره‌برداری متمرکز طرح‌های آموزش‌وپرورش، با گرامیداشت یاد و نام شهدای انقلاب اسلامی، به‌ویژه شهدای دانش‌آموز و شهدای مظلوم مدرسه شجره طیبه میناب بر ضرورت تداوم و تقویت تلاش‌ها برای تحقق عدالت آموزشی تأکید کرد.

وی افزود: در حوزه نهضت توسعه عدالت آموزشی تاکنون اقدامات بسیار خوبی صورت گرفته است، اما باور من این است که باید بسیار بیشتر از اینها تلاش کنیم. به هیچ وجه نباید بپذیریم که بچه‌هایمان فضای آموزشی مناسبی نداشته باشند، پذیرش این موضوع ایراد بسیار بزرگی است. اگر این وضعیت را نپذیریم، آن‌وقت راه پیدا می‌کنیم؛ یعنی قدم اول این است که باید نپذیریم و پس از آن ببینیم برای حل این مشکل چه باید بکنیم.

رئیس‌جمهور تاکید کرد: نباید بپذیریم که بچه‌های ما آموزش درستی نبینند؛ نباید بپذیریم که فضا و امکانات نداشته باشند و نتوانند واقعاً در فضایی مناسب رشد کنند.

پزشکیان اظهار کرد: اگر کارخانه و ساختمان بسازیم، اما افراد کارآزموده برای بهره‌برداری از آنها نداشته باشیم، بی فایده است و تمام سرمایه کشور به هدر خواهد رفت. سرمایه ما انسان‌ها هستند؛ سرمایه ما ساختمان، دستگاه و تجهیزات نیست. اگر بتوانیم این انسان را به‌درستی تربیت کنیم، آنها برای ما ساختمان می‌سازند، تجهیزات تولید می‌کنند و عزت می‌آفرینند.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه هدف ما تنها ساخت فضای آموزشی نیست، بلکه هدف آموزش درست است، گفت: اکنون گرفتار مشکل هستیم، زیرا انسان‌ها را به‌گونه‌ای تربیت کرده‌ایم که نمی‌دانند چگونه یک اداره را مدیریت کنند.

رئیس‌جمهور با ابراز تأسف از روند نادرست آموزش و تربیت افرادی که حتی توانایی مدیریت یک اداره را ندارند، اظهار کرد: با دعوا کردن و تغییر افراد، مشکلی حل نمی‌شود؛ زیرا خروجی نظام تربیتی ما همین بوده است. اینکه تصور کنیم با تغییر افراد، مشکل برطرف خواهد شد، نگاهی نادرست است؛ چراکه مشکل اصلی ما در حوزه مهارت‌آموزی است.

پزشکیان با تأکید بر اینکه ساخت فضای فیزیکی مدرسه، گام نخست در مسیر اصلاح نظام آموزشی است، بیان کرد: هدف نهایی ما ایجاد فضای مناسب برای آموزشِ صحیح است و باید برای ارتقای کیفیت آموزش تلاش کنیم. اگر بچه‌های ما به‌درستی آموزش ببینند، یاد می‌گیرند با یکدیگر همکاری کنند، رفتار مبتنی بر اخلاق داشته باشند و مشکلات را با کمک یکدیگر حل کنند، نه اینکه به هم بی‌احترامی کنند و از چارچوب‌های اخلاقی خارج شوند.

وی با اشاره به آیاتی از قرآن کریم، برخی بداخلاقی‌ها و به‌کار بردن سخنان زشت را از روش‌ها و منش‌های شیطانی دانست و تصریح کرد: این شیطان است که می‌خواهد انسان‌ها را به جان یکدیگر بیندازد تا با هم دعوا کنند؛ درحالی‌که به‌راحتی می‌توانیم با روش‌های مناسب به یکدیگر کمک کنیم، دست همدیگر را بگیریم و یکدیگر را هدایت کنیم، نه اینکه به هم ناسزا بگوییم و بی‌احترامی کنیم.

رئیس‌جمهور با تأکید بر نقش آموزش صحیح در شکل‌گیری رفتار‌های فردی و اجتماعی، ریشه بسیاری از مشکلات و برخورد‌های نامناسب در جامعه را در آموزش نادرست در مدارس دانست و خاطرنشان کرد: باید تلاش کنیم بچه‌های ما از نظر آموزشی، رفتاری، مهارتی، اجتماعی و سیاسی به بهترین جایگاه برسند. همه کسانی که اینجا نشسته‌اند و همه افرادی که در این مملکت زندگی می‌کنند، دوست دارند فرزندانشان در تمام زمینه‌ها و در هر جایگاهی که قرار می‌گیرند، به‌خوبی تربیت شوند و مسئولیت تحقق این هدف بر عهده ماست.

توانمندی دفاعی و موشکی امروز کشور، مرهون نقش‌آفرینی آموزش‌وپرورش و دانشگاه‌هاست

پزشکیان ضمن قدردانی از زحمات همه دست‌اندرکاران آموزش‌وپرورش و همچنین خیرین مدرسه‌ساز، بیان کرد: اگر امروز توانایی دفاع از کشورمان را داریم، موشک می‌سازیم و قادریم در برابر تهدید‌ها بایستیم، به این دلیل است که آموزش‌وپرورش و دانشگاه‌های ما توانسته‌اند در این مسیر نقش‌آفرینی کنند و زمینه چنین توانمندی‌هایی را فراهم آورند.

وی بر ضرورت اتخاذ تدابیر لازم برای کوتاه کردن دست دشمنان از آب و خاک کشور تأکید کرد و افزود: اقدامات خوبی صورت گرفته است، اما باید فراتر از اینها اقدام کنیم تا دشمنان جرات نکنند به خاک و سرزمین ما تعرض کنند. تحقق این هدف، جز با همت و تلاش جوانان و نوجوانان‌مان میسر نخواهد شد؛ مشروط بر آنکه با سرمایه‌گذاری مناسب، زمینه رشد و تعالی آنان را فراهم سازیم.

رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه با ساخت بنا و ساختمان مدارس، کار به پایان نمی‌رسد، تصریح کرد: برای تحقق اهداف آموزشی، نیازمند تجمیع منابع به‌منظور تجهیز مدارس، ارتقای کیفیت آموزش و خرید خدمات هستیم. باید مشخص شود که منابع چگونه تجمیع شوند و به چه نحو و در چه حوزه‌هایی اختصاص یابند تا بیشترین اثربخشی، کارآمدی و کیفیت حاصل شود.

پزشکیان خاطرنشان کرد: هر ایرانی می‌تواند بخشی از درآمد خود را به مشارکت در نهضت توسعه عدالت آموزشی اختصاص دهد. فرزندان ما شایستگی دارند که از عالی‌ترین سطوح آموزشی بهره‌مند شوند، در بهینه‌ترین فضا‌های آموزشی، پرورش یابند و مدارج ترقی را طی کنند.

تربیت نسلی عمل‌گرا، لازمه اصلاح امور کشور است

وی با تأکید بر ضرورت فراهم کردن بستر‌های لازم برای رشد نسل جوان، گفت: اگر زمینه‌های لازم را برای این نسل فراهم نکنیم، در آینده خود را مقصر خواهیم دانست. اگر امروز جوانان ما بیکارند و از راه‌های دیگری امرار معاش می‌کنند، مسئولیت آن متوجه ماست، زیرا نتوانسته‌ایم مهارت‌آموزی، مساله‌شناسی و مهارت حل مسئله را به آنان بیاموزیم، زمینه ارتقای آنان را فراهم کنیم و امکان مشارکتشان را در حل معضلات کشور فراهم آوریم تا بتوانند گره‌گشای مسائل ما باشند.

پزشکیان گفت: اگر امروز توانایی دفاع از کشورمان را داریم، موشک می‌سازیم و قادریم در برابر تهدیدها بایستیم، به این دلیل است که آموزش‌وپرورش و دانشگاه‌های ما توانسته‌اند در این مسیر نقش‌آفرینی کنند

رئیس‌جمهور همچنین بر نقش پررنگ مدیران استانی، ائمه جمعه و خانواده‌ها در فرایند آموزش صحیح نوجوانان و جوانان تأکید کرد و گفت: آینده کشور، رشد و تعالی آن و حتی ذلت و بدبختی ما، همگی به دست همین بچه‌ها رقم می‌خورد. این ما هستیم که باید آنان را به مسیر درست هدایت کنیم؛ اینکه به سمت قله حرکت کنند یا به سوی دره سقوط کنند، در دست ماست.

پزشکیان با تأکید بر ضرورت همکاری و هم‌افزایی برای تربیت نسل آینده، افزود: باید دست در دست یکدیگر بگذاریم و بستر‌های لازم را برای رشد و تعالی فرزندانمان فراهم سازیم تا نسلی اخلاق‌مدار، مهربان، خلاق، توانمند، یاری‌گر و توانا در حل معضلات کشور پرورش یابد؛ نسلی که بتواند ارتباط مؤثر برقرار کند، گفت‌و‌گو و راهنمایی کند و با عمل خود، نه صرفاً با بیان سخنان شعارگونه، برای اصلاح امور گام بردارد.