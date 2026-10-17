چین با هدف حفاظت از امنیت ملی و کنترل انتقال فناوری‌های راهبردی، پیشنهاد داده است صادرات ۴۰ فناوری پیشرفته در حوزه‌های هوش مصنوعی، زیست‌پزشکی و انرژی خورشیدی مشمول ممنوعیت یا محدودیت شود.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن؛ وزارت بازرگانی و وزارت علوم و فناوری چین، پیش‌نویس اصلاح فهرست فناوری‌های مشمول کنترل صادرات را منتشر کرده‌اند که بر اساس این پیشنهاد، انتقال ۱۴ فناوری به خارج از کشور ممنوع و صادرات ۲۶ فناوری دیگر منوط به دریافت مجوز خواهد شد.

از میان فناوری‌های مشمول این طرح، ۲۳ مورد به حوزه هوش مصنوعی مربوط است؛ از جمله فناوری‌های مرتبط با مدل‌های پیشرفته هوش مصنوعی، سامانه‌های هوشمند و کاربرد‌های حساس این فناوری. برخی فناوری‌های طراحی تراشه، مواد اولیه مورد استفاده در تولید پنل‌های خورشیدی و فناوری‌های زیست‌پزشکی از جمله درمان‌های سلولی و ژنی، نیز در این فهرست قرار دارند.

مقام‌های چینی می‌گویند هدف از این تدابیر، جلوگیری از سوءاستفاده از فناوری‌های حساس و حفاظت از امنیت ملی است. بر اساس توضیحات منتشرشده، این پیشنهاد به معنای توقف همه همکاری‌های بین‌المللی در حوزه هوش مصنوعی نیست و برای برخی فناوری‌های متن‌باز و همکاری‌های مشخص، استثنا‌ها یا روند‌های ساده‌تر صدور مجوز در نظر گرفته شده است.

پیش‌نویس این مقررات برای دریافت‌نظر‌های عمومی منتشر شده و مهلت اعلام نظر درباره آن تا یک ماه دیگر تعیین شده است؛ بنابراین، جزئیات نهایی ممکن است پس از پایان این مرحله تغییر کند.

این اقدام در شرایطی صورت می‌گیرد که چین و آمریکا در زمینه دسترسی به فناوری‌های پیشرفته، به‌ویژه تراشه‌ها و هوش مصنوعی، رقابت فزاینده‌ای دارند. واشنگتن طی سال‌های گذشته محدودیت‌هایی را برای دسترسی چین به برخی تراشه‌های پیشرفته و تجهیزات تولید نیمه‌رسانا اعمال کرده است.

پیشنهاد تازه پکن نشان می‌دهد رقابت قدرت‌های بزرگ تنها به کنترل دسترسی به فناوری‌های خارجی محدود نیست و مدیریت صادرات فناوری‌های راهبردی خود این کشور‌ها نیز به بخشی از رقابت اقتصادی و امنیتی تبدیل شده است؛ روندی که می‌تواند بر تجارت جهانی فناوری و همکاری شرکت‌های بین‌المللی تأثیر بگذارد.