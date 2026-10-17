پخش زنده
امروز: -
۳۷۰ میلیارد تومان اعتبار ویژه توسعه زیرساختهای کشاورزی مازندران تخصیص داده شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مدیرکل جهادکشاورزی مازندران از تخصیص بیش از ۳۶۹ میلیارد تومان برای توسعه زیرساختهای کشاورزی استان با هدف رونق اقتصادی و اشتغالزایی خبر داد.
تیموری گفت: برای ساخت ۶۰ کیلومتر جاده بین مزارع، ۳۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان اعتبار تخصیص یافته است.
وی افزود: همچنین ۱۶۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان برای لایروبی و احیای ۶۵ آببندان اختصاص یافته است.
مدیرکل جهادکشاورزی مازندران ادامه داد: برای اجرای طرحهای ساخت، تکمیل و بهسازی کانالهای آبرسانی کشاورزی و انتقال آب با لوله نیز ۱۷۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان اعتبار تخصیص یافته است.
مازندران حدود ۴۶۰ هزار هکتار زمین کشاورزی و باغی دارد که در آنها سالانه بیش از ۸ میلیون تن محصول تولید میشود. ۷۲ نوع محصول کشاورزی در مازندران تولید میشود این استان در تولید ۱۵ نوع از محصولات کشاورزی و باغی هم رتبه نخست تا سوم کشور را دارد.