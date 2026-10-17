به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مدیرکل جهادکشاورزی مازندران از تخصیص بیش از ۳۶۹ میلیارد تومان برای توسعه زیرساخت‌های کشاورزی استان با هدف رونق اقتصادی و اشتغال‌زایی خبر داد.

تیموری گفت: برای ساخت ۶۰ کیلومتر جاده بین مزارع، ۳۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان اعتبار تخصیص یافته است.

وی افزود: همچنین ۱۶۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان برای لایروبی و احیای ۶۵ آب‌بندان اختصاص یافته است.

مدیرکل جهادکشاورزی مازندران ادامه داد: برای اجرای طرح‌های ساخت، تکمیل و بهسازی کانال‌های آبرسانی کشاورزی و انتقال آب با لوله نیز ۱۷۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان اعتبار تخصیص یافته است.

مازندران حدود ۴۶۰ هزار هکتار زمین کشاورزی و باغی دارد که در آنها سالانه بیش از ۸ میلیون تن محصول تولید می‌شود. ۷۲ نوع محصول کشاورزی در مازندران تولید می‌شود این استان در تولید ۱۵ نوع از محصولات کشاورزی و باغی هم رتبه نخست تا سوم کشور را دارد.