مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور از بهره‌برداری طرح‌های آبرسانی به ۱۵۷ روستا در استان‌های لرستان و زنجان با اعتباری بالغ بر ۸ هزار و ۷۹۶ میلیارد ریال خبر داد و گفت: با وجود تنگنا‌های مالی و‌ شرایط جنگ، پیگیری مطالبات مردم و تأمین آب پایدار در روستا‌ها متوقف نمی‌شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، هاشم امینی، مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، در آیین بهره‌برداری از طرح‌های آبرسانی به ۱۵۷ روستا در استان‌های لرستان و زنجان، با اشاره به محدودیت‌های مالی کشور در شرایط جنگی گفت: پیوسته پیگیر مطالبات مردم هستیم و نباید روستا‌ها را فراموش کنیم؛ چرا که در برخی مناطق با ناپایداری آب مواجهیم و باید تا حد امکان، آب پایدار و بهداشتی را برای مردم تأمین کنیم تا عدالت در دسترسی به خدمات برقرار شود.

وی با تأکید بر تداوم اجرای طرح‌های آبرسانی روستایی افزود: هر هفته با مجموعه پیمانکاران، به‌ویژه قرارگاه سازندگی بسیج و مجموعه‌های فعال در حوزه محرومیت‌زدایی، جلساتی برگزار می‌کنیم تا روند اجرای پروژه‌ها دنبال شود.

امینی با اشاره به برنامه آبرسانی به روستا‌ها گفت: از ابتدای اجرای برنامه هفتم تاکنون، ۵ هزار و ۷۷۲ روستا از آب بهداشتی بهره‌مند شده‌اند. همچنین از مجموع ۹۸۳ روستای پیش‌بینی‌شده برای سال سوم طرح، آبرسانی به ۱۰۶ روستا با مشارکت خیران و ۳۷۴ روستا به‌وسیله قرارگاه امام حسن مجتبی اجرا شده است.

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با اشاره به جزئیات طرح‌های جدید گفت: در استان لرستان، ۱۱۷ روستا با ۸ هزار و ۹۶۶ خانوار و جمعیتی بالغ بر ۳۱ هزار و ۸۱۴ نفر از آب شرب بهره‌مند می‌شوند. در استان زنجان نیز ۴۰ روستا تحت پوشش طرح آبرسانی قرار می‌گیرند و قرار است تا پایان سال، آبرسانی به ۱۷ روستای دیگر انجام شود.

وی درباره وضعیت اعتبارات نیز اظهار کرد: از مجموع ۳۸.۵ همت اعتبار پیش‌بینی‌شده در بودجه سال ۱۴۰۵، تاکنون تنها ۴ همت تخصیص یافته است؛ با این حال، تلاش می‌کنیم با اجرای پروژه‌ها، روستا‌های بیشتری را به جمع روستا‌های برخوردار از آب آشامیدنی سالم اضافه کنیم و زمینه ارتقای بهداشت و سلامت مردم را فراهم آوریم.

امینی همچنین از برنامه بهره‌برداری از پروژه‌های صنعت آب و فاضلاب در سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: ۶ پروژه آب و ۲۹ پروژه فاضلاب در این برنامه قرار دارند. هدف‌گذاری شده است که با آماده‌سازی پروژه‌ها و تداوم اجرای طرح‌های آبرسانی، هر هفته ۵۰ روستا به مجموعه روستا‌های برخوردار از خدمات آبرسانی اضافه شوند.