به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران،سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بابلسرگفت: در راستای اجرای طرح الگوی کشت و توسعه کشت گندم در شهرستان، سهمیه‌ای به میزان ۲۵۰ هکتار برای کشت این محصول در نظر گرفته شده و تا کنون ۳۲ تن بذر گندم رقم احسان به شهرستان تخصیص یافته است.

سید جعفر نصیری، افزود: در همین راستا، ۱۰ تن بذر گندم رقم احسان توسط شرکت تعاونی بهنام بخش بهنمیر خریداری و وارد منطقه شده است. فرآیند توزیع بذر و عقد قرارداد با کشاورزان از طریق مراکز جهاد کشاورزی مستقر در منطقه در حال انجام می‌باشد. تاکنون ۴۵۰ کیلوگرم بذر جهت کشت در سطح ۲.۵ هکتار بین بهره برداران توزیع شده است.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بابلسر تصریح کرد: تأمین بذر مناسب و توزیع به‌موقع آن، نقش مهمی در اجرای برنامه الگوی کشت، افزایش بهره‌وری و بهبود عملکرد گندم دارد.

نصیری در پایان از کشاورزان شهرستان خواست برای عقد قرارداد کشت پاییزه گندم و دریافت بذر مورد نیاز، به مراکز جهاد کشاورزی تحت پوشش خود مراجعه کنند تا ضمن بهره‌مندی از خدمات و حمایت‌های مربوطه، کشت این محصول را در چارچوب برنامه الگوی کشت دنبال کنند.