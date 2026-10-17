رئیس پلیس امنیت اقتصادی آذربایجان شرقی از کشف ۷ هزار و ۱۱۷ عدد انواع مواد غذایی و خوراکی خارجی قاچاق به ارزش ۳۰ میلیارد ریال در تبریز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، سرهنگ جعفر اقربائی‌فام اظهار کرد:در اجرای طرح مبارزه با کالای قاچاق ماموران مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سطح شهر تبریز به یک دستگاه نیسان وانت مشکوک شده و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.



وی افزود: در بازرسی از این خودرو ۷ هزار و ۱۱۷ عدد انواع مواد غذایی و خوراکی خارجی فاقد مدارک قانونی کشف شد که ارزش این محموله برابر نظر کارشناسان ۳۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی آذربایجان شرقی با اشاره به دستگیری یک متهم در این رابطه تاکید کرد: برخورد با سودجویان و مقابله با قاچاقچیان به‌ صورت مستمر در دستور کار پلیس قرار دارد.

سرهنگ اقربائی‌فام از شهروندان خواست اطلاعات خود درباره قاچاق کالا را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ و سامانه خبری پلیس به شماره ۰۳۰۱۱۰ گزارش دهند تا در حمایت از تولید ملی سهیم باشند.