به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان، در آیین پایانی چهارمین جشنواره ملی نان کرمان، دراین مراسم، با اهدای لوح سپاس از چهار نفر از صاحبان غرفه‌های حاضر در جشنواره تجلیل شد که سه نفر از سوی دبیرخانه جشنواره شایسته تقدیر شناخته شده بودند و یک نفر نیز با رأی مردم انتخاب شد.

در بخش دیگری از این مراسم نیز از نهادها، ارگان‌ها و افرادی که در برگزاری چهارمین جشنواره ملی نان کرمان همکاری فعال داشتند، با اهدای لوح سپاس قدردانی شد.

چهارمین جشنواره ملی نان کرمان طی چهار روز در مجموعه پردیسان قائم برگزار شد و به گفته شهردار کرمان، بیش از ۴۵۰ هزار نفر از این رویداد بازدید کردند.