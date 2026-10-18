با اضافه‌شدن۴۷ بانوی نجات غریق جدید در کهگیلویه و بویراحمد، ظرفیت نیروی انسانی متخصص در بخش بانوان تقویت می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، بهرامی، دبیر هیات نجات‌غریق و غواصی استان، از برگزاری هشتمین دوره آموزش نجات‌غریق بانوان در سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: در حال حاضر، ۲۸۳ بانوی ناجی غریق سازمان‌یافته در استان حضور دارند و با اضافه‌شدن ۴۷ بانوی ناجی جدید در سال جاری، ظرفیت نیروی انسانی متخصص در بخش بانوان تقویت می شود.

بهرامی افزود: هشتمین دوره آموزش نجات‌غریق بانوان با حضور ۱۶ نفر از بانوان علاقه‌مند در شهرستان دنا و با تدریس خانم فاطمه توکل، نایب‌رئیس هیات نجات‌غریق و غواصی استان، برگزار شد.

دبیر هیئت نجات‌غریق و غواصی استان با اشاره به اهمیت توسعه آموزش‌های تخصصی اضافه کرد: با توجه به ظرفیت موجود بانوان ناجی غریق در استان و ورود نیرو‌های جدید، زمینه مناسبی برای تأمین نیروی انسانی موردنیاز استخر‌ها و اماکن آبی عمومی و ارتقای سطح ایمنی شناگران فراهم می‌شود.

بهرامی همچنین از برنامه‌ریزی برای برگزاری دوره آموزشی جدید در شهرستان گچساران خبر داد و گفت: با هماهنگی‌های انجام‌شده، دوره‌ای مشابه در آذرماه سال جاری با حضور ۴۱ بانوی علاقه‌مند به فعالیت در حوزه نجات‌غریق در شهرستان گچساران برگزار می شود.

وی ادامه داد: بانوان شرکت‌کننده پس از طی مراحل آموزشی، کسب مهارت‌های لازم و احراز شرایط مقرر، می‌توانند در چرخه فعالیت نجات‌غریق استان قرار گیرند و با حضور در استخر‌ها و اماکن آبی عمومی، نقش مؤثری در پیشگیری از حوادث غرق‌شدگی و حفظ سلامت و جان شهروندان ایفا کنند.