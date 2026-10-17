کارشناس پیش‌بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان‌غربی از افزایش جزئی دمای هوا تا روز دوشنبه هفته جاری و کاهش آن از روز سه‌شنبه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، یاسر اشتاد با اشاره به فعالیت سامانه بارشی در استان اظهار کرد: بر اساس نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، سامانه بارشی فعال در استان امروز خارج می‌شود و تا اواسط هفته بارش قابل توجهی پیش‌بینی نمی‌شود.

وی با اشاره به بارش‌های روز گذشته در بیشتر شهرهای استان افزود: بیشترین بارش در ارومیه و ماکو ثبت شد و از روز پنجشنبه نیز بارش‌های قابل توجهی در آذربایجان‌غربی پیش‌بینی می‌شود.

اشتاد با بیان اینکه سرعت وزش باد طی هفته جاری در شهرهای جنوبی استان افزایش می‌یابد، درباره وضعیت دمایی استان نیز گفت: دمای ارومیه در شبانه‌روز گذشته بین ۱۳ تا ۲۳ درجه سانتی‌گراد در نوسان بود.

وی با اشاره به کمینه و بیشینه دمای شهرهای استان اعلام کرد: تخت سلیمان با دمای ۷ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین و بوکان و باروق با دمای ۲۸ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین مناطق استان در شبانه‌روز گذشته بودند.