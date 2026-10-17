مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان گفت:طرح آبرسانی به ۱۱۷ روستای استان برای تأمین آب آشامیدنی هشت هزار و ۹۰۰ خانوار روستایی به بهره‌برداری رسید.

ه گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان گفت:طرح آبرسانی به ۱۱۷ روستا در لرستان با اعتباری بیش از ۵۵۸ میلیارد تومان همزمان با حضور برخط وزیر نیرو در استان به بهره‌برداری رسید.

بنورالدین نوریزدان افزود: با بهره‌برداری از این طرح‌ها، ۳۱ هزار و ۸۰۰ خانوار روستایی در استان از نعمت آب آشامیدنی سالم و پایدار بهره‌مند شدند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان گفت: برای اجرای این طرح ۱۰ حلقه چاه حفر شده و یک باب تصفیه‌خانه با یک مدول وارد مدار بهره‌برداری قرار گرفته است.

وی بیان کرد:همچنین در این طرح از پنج چشمه بهره‌گیری شده و ۱۷ مخزن ذخیره آب، ۲۳ ایستگاه پمپاژ، ۸۵ کیلومتر شبکه توزیع و ۱۰ کیلومتر خط انتقال ساخته شده است.

نوریزدان گفت:از ۱۱۷ روستا ۴۸ روستا با مشارکت بسیج سازندگی استان و ۶۸ روستا هم با کنک شرکت آب و فاضلاب استان اجرا شده است

وی با اشاره به توزیع شهرستانی این طرح گفت: سهم شهرستان‌های استان از این طرح شامل ازنا دو روستا، الیگودرز ۲۸ روستا، خرم‌آباد ۱۸ روستا، چگنی ۱۰ روستا، بروجرد یک روستا، پل‌دختر ۱۷ روستا، سلسله ۲۱ روستا، دلفان سه روستا، رومشکان یک روستا، معمولان چهار روستا، دورود سه روستا و کوهدشت ۹ روستا بوده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان با اشاره به برنامه استانی آبرسانی گفت: در برنامه استانی، آبرسانی به ۶۲۷ روستا را در دستور کار قرار دارد و با توجه به تنش آبی، از ظرفیت خیرین استفاده خواهیم کرد.