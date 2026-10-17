به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سید معصوم افضلی افزود: برای تکمیل این طرح، مناقصه ایی برای تهیه و خرید ۴.۵ کیلومتر لوله فلزی برگزار کرده‌ایم که پیمانکار مربوطه در حال تهیه و حمل لوله‌های فلزی باقی‌مانده است و به‌زودی لوله‌های تولیدشده وارد محوطه کارگاه پاکوه می‌شوند.

وی با اشاره به اینکه این طرح ۳ هزار و ۲۰۰ هکتار اراضی این دو منطقه را تامین آب می‌کند، افزود: برای تکمیل این طرح، اعتباری در حدود هزار۷ و ۵۰۰ میلیارد ریال نیاز است که امیدواریم با تخصیص به‌موقع، شاهد تسریع در روند اجرا باشیم.

رئیس اداره منابع آب گچساران گفت: این طرح عظیم آبرسانی علاوه بر ایجاد اشتغال و مهاجرت معکوس، تولید محصولات استراتژیک کشاورزی، رشد فرهنگ و رونق اقتصادی هر سال حدود ۲۴ میلیون مترمکعب آب در اراضی تحت پوشش را تخلیه می‌کند که بخشی از این آب به‌صورت تغذیه مصنوعی عمل کرده و کمک بزرگی به افزایش منابع آبی زیرزمینی و جبران افت سطح ایستابی چاه‌ها می‌کند.