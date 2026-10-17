طرح اتصال روستا‌های احمد آباد فردوس یک، ملیحه حاج بدر و ملیحه علومی در شهرستان هویزه استان خوزستان به شبکه ملی اطلاعات به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل ارتباطات و فن آوری اطلاعات خوزستان گفت: در راستای توسعه زیرساخت‌های ارتباطی مناطق روستایی و گسترش دسترسی همگانی به خدمات ارتباطی، سایت اینترنت پرسرعت روستا‌های احمد آباد فردوس یک، ملیحه حاج بدر و ملیحه علومی در شهرستان هویزه به بهره برداری رسید.

مهدی شه نظری پور با اشاره به اینکه این طرح با سرمایه گذاری ۱۵۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات طرح توسعه ارتباطات روستایی وزارت ارتباطات و فن اوری اطلاعات (USO) توسط همراه اول اجرا شده است، ادامه داد: با بهره برداری از این طرح ۲۴۹ خانوار با جمعیت یک هزار و ۹۳ نفر علاوه بر برقراری ارتباط صوتی، امکان دسترسی به اینترنت پرسرعت برخوردار شدند.