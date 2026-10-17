به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی گفت: ارقام بذر تولیدی و تکثیرشده بر اساس توصیه‌های مرکز تحقیقات استان و با در نظر گرفتن شرایط اقلیمی منطقه انتخاب می‌شوند و بیش از ۹۵ درصد بذر مورد نیاز کشاورزان خراسان جنوبی در داخل استان تولید می‌شود و وابستگی به سایر استان‌ها برای تأمین این نهاده، سهم محدودی دارد.

اسفندیاری افزود: با توجه به شرایط اقلیمی استان، محدودیت منابع آبی و ضرورت افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی، انتخاب ارقام مناسب بذر، تأمین به‌موقع نهاده‌ها و اصلاح الگوی مصرف کود از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی درباره تناسب ارقام بذر تولیدی با شرایط اقلیمی استان، به‌ویژه در شرایط خشکسالی و وجود شوری در برخی منابع آب و خاک، گفت: تمامی ارقام تولیدشده بر اساس توصیه‌های مرکز تحقیقات استان و با در نظر گرفتن شرایط اقلیمی خراسان جنوبی انتخاب، تولید و تکثیر می‌شوند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با اشاره به سهم بذر‌های گواهی‌شده و اصلاح‌شده از کل بذر مصرفی کشاورزان استان، گفت: حدود ۳۳ درصد بذر مصرفی کشاورزان از نوع بذر‌های گواهی‌شده و اصلاح‌شده است.