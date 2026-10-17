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استاندار آذربایجانغربی افتتاح بارگاه شمس تبریزی را فراتر از افتتاح یک بنای تاریخی و نقطه عطفی در احیای شکوه میراث عرفانی ایران دانسته و گفت: این مجموعه میتواند خوی را به یکی از کانونهای مهم عرفان، فرهنگ و گردشگری در سطح ملی و بینالمللی تبدیل کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رضا رحمانی در نشست با مدیریت شهری خوی، با اشاره به حضور چهرههای برجسته ملی و بینالمللی در آیین افتتاح بارگاه شمس، بر ضرورت تداوم همافزایی برای شناساندن جایگاه این عارف بزرگ تأکید کرده و افزود: صیانت از این میراث ارزشمند مسئولیتی تاریخی در قبال هویت فرهنگی خوی و ایران است.
وی همچنین با تأکید بر ضرورت جبران غفلتهای گذشته در حوزه میراث فرهنگی، خاطرنشان کرد: احیای ظرفیتهای تاریخی و عرفانی استان باید با عزمی جدی و همکاری همه دستگاهها دنبال شود تا گنجینههای تمدنی منطقه به پیشران توسعه فرهنگی و گردشگری تبدیل شوند.
استاندار آذربایجانغربی در پایان ظرفیتهای راهبردی و گردشگری خوی و کتابخانه بارگاه شمس را زمینهساز گسترش فعالیتهای فرهنگی و جذب گردشگران دانسته و افزود: معرفی شایسته این میراث در گستره ایران و جهان میتواند نام خوی را در نقشه گردشگری عرفانی جهان پررنگتر سازد.