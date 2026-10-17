استاندار آذربایجان‌غربی افتتاح بارگاه شمس تبریزی را فراتر از افتتاح یک بنای تاریخی و نقطه عطفی در احیای شکوه میراث عرفانی ایران دانسته و گفت: این مجموعه می‌تواند خوی را به یکی از کانون‌های مهم عرفان، فرهنگ و گردشگری در سطح ملی و بین‌المللی تبدیل کند.

بارگاه شمس، نقطه عطف تبدیل خوی به یک قطب عرفانی است

بارگاه شمس، نقطه عطف تبدیل خوی به یک قطب عرفانی است

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رضا رحمانی در نشست با مدیریت شهری خوی، با اشاره به حضور چهره‌های برجسته ملی و بین‌المللی در آیین افتتاح بارگاه شمس، بر ضرورت تداوم هم‌افزایی برای شناساندن جایگاه این عارف بزرگ تأکید کرده و افزود: صیانت از این میراث ارزشمند مسئولیتی تاریخی در قبال هویت فرهنگی خوی و ایران است.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت جبران غفلت‌های گذشته در حوزه میراث فرهنگی، خاطرنشان کرد: احیای ظرفیت‌های تاریخی و عرفانی استان باید با عزمی جدی و همکاری همه دستگاه‌ها دنبال شود تا گنجینه‌های تمدنی منطقه به پیشران توسعه فرهنگی و گردشگری تبدیل شوند.

استاندار آذربایجان‌غربی در پایان ظرفیت‌های راهبردی و گردشگری خوی و کتابخانه بارگاه شمس را زمینه‌ساز گسترش فعالیت‌های فرهنگی و جذب گردشگران دانسته و افزود: معرفی شایسته این میراث در گستره ایران و جهان می‌تواند نام خوی را در نقشه گردشگری عرفانی جهان پررنگ‌تر سازد.