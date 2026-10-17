به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز مهاباد، مدیر جهاد کشاورزی مهاباد گفت: سطح زیرکشت کلزا سال گذشته ۵۰ هکتار بود که در سال زراعی جاری به ۷۵ هکتار رسیده است.

بایزید حسن‌پور افزود: از مجموع ۵۰ هکتار زیرکشت این محصول در سال گذشته، ۲۵ هکتار به مرحله برداشت رسید و بیش از ۷۰ تُن محصول نیز به صورت تضمینی از کشاورزان خریداری شد.

وی تصریح کرد: مطالبات سال گذشته کلزاکاران به طور کامل از سوی بانک‌های عامل پرداخت شده است.

مدیر جهاد کشاورزی مهاباد با اشاره به مزایای کشت کلزا گفت: بهره‌وری مناسب، امکان رشد در فصل بارندگی، نیاز کمتر به آبیاری و تضمین خرید محصول از سوی دولت از ویژگی‌هایی است که کشت این محصول را در میان کشاورزان رایج کرده است.