دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی کشور با استقبال استاندار و جمعی از مسئولان وارد ایلام شد و در بدو ورود با حضور در گلزار شهدای گمنام دانشگاه ایلام با آرمان‌های امام و شهدا تجدید میثاق کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ حجت‌الاسلام‌والمسلمین عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی کشور با استقبال استاندار ایلام و جمعی از مسئولان استانی وارد ایلام شد.

وی در بدو ورود به همراه استاندار ایلام و هیئت همراه با حضور در گلزار شهدای گمنام دانشگاه ایلام، ضمن غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدا، با آرمان‌های امام خمینی (ره) و شهدای انقلاب اسلامی تجدید میثاق کرد.

شرکت در نشست شورای فرهنگ عمومی استان و دیدار با نخبگان و استادان دانشگاه از جمله برنامه‌های سفر امروز دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی کشور به ایلام اعلام شد.