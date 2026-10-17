مرکز مدیریت راه‌های کشور از ترافیک سنگین در محدوده سه‌راهی چلاو محور هراز و بخش‌هایی از آزادراه قزوین–کرج–تهران، محور شهریار–تهران و آزادراه ساوه–تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مدیریت راه‌های کشور، از ترافیک سنگین در محور هراز در مسیر رفت و برگشت محدوده سه‌راهی چلاو و همچنین ترافیک سنگین در بخش‌هایی از آزادراه قزوین–کرج–تهران، محور شهریار–تهران و آزادراه ساوه–تهران خبر داد.

بر اساس آخرین گزارش این مرکز که امروز شنبه ۲۵ مهر به‌روزرسانی شده است، تردد در محورهای چالوس، فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس، آزادراه تهران–شمال و آزادراه قزوین–رشت در مسیر رفت و برگشت روان است.

همچنین ترافیک در آزادراه قزوین–کرج–تهران در محدوده گلشهر و حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک سنگین گزارش شده است. در محور شهریار–تهران نیز در برخی مقاطع و در آزادراه ساوه–تهران در محدوده احمدآباد مستوفی ترافیک سنگین جریان دارد.

مرکز مدیریت راه‌های کشور اعلام کرد محورهای شمالی کشور فاقد مداخلات جوی هستند؛ با این حال، در برخی از محورهای استان آذربایجان غربی بارش پراکنده باران گزارش شده است.