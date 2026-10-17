نشست تخصصی ارتقاء همکاری‌های گردشگری ایران و چین، به میزبانی سفارت جمهوری اسلامی ایران در پکن و با حضور جمعی از مقامات، فعالان و شرکت‌های گردشگری دو کشور برگزار شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن؛ در این نشست که در حاشیه نمایشگاه گردشگری پکن برگزارشد، حدود ۴۰ تن از فعالان صنعت گردشگری و تورگردانان چینی مرتبط با سفربه ایران نظرات، چالش‌ها و راهکار‌های پیشنهادی خود برای غلبه بر موانع موجود را ارئه کردند.

عبدالرضا رحمانی‌فضلی سفیر ایران در چین با اشاره به پیوند دیرینه دو کشور در مسیر جاده ابریشم گفت: این مسیر در گذشته، افزون بر کالا و محصولات، زمینه‌ساز تبادل فرهنگ، هنر، موسیقی و آداب‌ورسوم بوده است. او فعالان گردشگری امروز را ادامه‌دهندگان نقش تاریخی کاروان‌داران دانست و گفت آنان می‌توانند با بهره‌گیری از امکانات و فناوری‌های جدید، پیوند میان دو ملت را با سرعت بیشتری تقویت کنند.

رحمانی‌فضلی با اشاره به ضرورت فراهم‌کردن زمینه همکاری‌های آینده، بر آمادگی برای رفع موانع و سازمان‌دهی بهتر روابط گردشگری تأکید کرد.

سفیر ایران در چین با اشاره به تجاوز اخیر علیه ایران افزود: این جنگ ثابت کرد ما دوست و دشمن خود را خوب شناختیم. چین در این جنگ ثابت کرد دوست همدل، همراه و کمک‌کننده مردم ایران است. ما چین را شریک خود می‌دانیم و هر دو به دنبال صلح و امنیت در خاورمیانه و غرب آسیا هستیم. حتماً بعد از این جنگ، چین به عنوان بزرگ‌ترین کشوری خواهد بود که در امر بازسازی به ایران کمک می‌کند و باید بیشترین سهم از گردشگری را به چین بدهیم. برای همین باید از هم‌اکنون آمادگی لازم را داشته باشیم، موانع را رفع کنیم و سازماندهی جدیدی بدهیم تا مبادلات تقویت شود.

در این نشست، روزبه کردونی سرپرست اداره کل بین‌الملل وزارت میراث‌فرهنگی، پیام آقای رضا صالحی امیری وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی را قرائت کرد. در این پیام با اشاره به پنجاه‌وپنجمین سال روابط دیپلماتیک ایران و چین، سال ۲۰۲۶ را فرصتی برای عبور از گفت‌و‌گو و ورود به مرحله اقدام توصیف و تأکید شد: چین باید به یکی از مهم‌ترین شرکای گردشگری ایران تبدیل شود و این هدف بدون نقش مستقیم آژانس‌ها و توراپراتور‌های دو کشور محقق نخواهد شد.

صالحی امیری با معرفی ایران به عنوان مقصدی تازه، اصیل و سرشار از تجربه برای گردشگر چینی، پنج پیشنهاد مشخص برای آغاز مرحله عملیاتی ارائه کرد: تشکیل فوری «میز مشترک آژانس‌ها و توراپراتور‌های ایران و چین»، طراحی و عرضه حداقل سه بسته اختصاصی ایران برای بازار چین، برگزاری تور آشناسازی ایران برای مدیران آژانس‌ها و خبرنگاران چینی، توسعه خدمات مورد نیاز گردشگران چینی از جمله راهنمای چینی‌زبان و خدمات پرداخت و تعیین هدف کمّی و جدول زمانی مشخص برای اعزام گردشگر.

حسین علایی مدیر کانون جهانگردی و اتومبیلرانی ایران هم ضمن قدردانی از سفیر ایران در چین برای برگزاری این نشست گفت: ایران با وجود سه جنگ اخیر آمریکا و اسرائیل، هم‌اکنون یکی از امن‌ترین کشور‌های جهان برای گردشگری است و زیرساخت‌های آن در حال توسعه است؛ ایران هم میراث تاریخی گرانقدری دارد و هم تنوع آب و هوایی و هم جاذبه‌های فرهنگی و اقوام مختلف که همگی این ظرفیت‌ها می‌تواند ایران را به یک هدف گردشگری برای مردم چین تبدیل کند.

در ادامه این نشست، نمایندگان شرکت‌ها و نهاد‌های گردشگری چینی، ایران را مقصدی با ارزش افزوده بالا و سودآور برای آژانس‌های چینی توصیف کردند و بر علاقه گردشگران چینی برای سفر به ایران تأکید کردند. آنان عمده چالش‌ها را نبود دفتر ترویج گردشگری ایران در پکن، بی‌ثباتی پرواز‌ها به دلیل جنگ و عدم امکان برگزاری تور‌های آشنایی عنوان کردند و راهکارهایی، چون ایجاد دفتر نمایندگی گردشگری در پکن، برگزاری رویداد‌ها و تور برای رسانه‌ها و بلاگر‌های چینی، طراحی تور‌های اختصاصی و رده‌بالا، استفاده از ظرفیت فرهنگ چای به عنوان نقطه اشتراک فرهنگی ایران و چین، و برقراری پرواز‌های پایدار را پیشنهاد دادند.

در ادامه کردونی سرپرست امور بین‌الملل وزارت میراث از آمادگی این وزارتخانه برای سفر تعدادی از تورگردانان چینی به ایران در آینده‌ای نزدیک خبر داد.