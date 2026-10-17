هشدار وزارت اقتصاد به دستگاه ها، تا ۶ ماه دیگر اموال مازادتان را تعیین تکلیف نکنید، ما وارد عمل می‌شویم.

به گزارش خبرنگار گروه حکمرانی اقتصادی خبرگزاری صداوسیما، استفاده بهینه از اموال و املاک دولتی و تعیین تکلیف دارایی‌های بلااستفاده، یکی از موضوعات مهم در مدیریت منابع دولت است؛ موضوعی که با وجود شناسایی حجم قابل توجهی از اموال مازاد، همچنان با چالش‌هایی در مرحله اجرا روبه‌روست.

در مناطق مختلف تهران، زمین‌ها و املاک متعددی متعلق به دستگاه‌های دولتی وجود دارد که بدون استفاده باقی مانده‌اند. برای نمونه، در منطقه دو تهران، زمینی متعلق به یکی از دستگاه‌های دولتی شناسایی شده که در شمار اموال مازاد قرار گرفته است. همچنین، به گفته مسئولان، در سطح تهران ۲۴۷ پلاک دولتی شناسایی شده که بدون استفاده مانده‌اند.

مولدسازی دارایی‌های مازاد دولت از سال ۱۴۰۲ و با مصوبه سران قوا وارد مرحله جدیدی شد. برآورد‌های آن سال، ارزش اموال مازاد شناسایی‌شده دولت را حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان نشان می‌داد؛ با این حال، ارزیابی‌های مطرح‌شده از عملکرد این طرح حاکی از آن است که دستاورد‌های آن در مقایسه با ظرفیت موجود، محدود بوده است.

کارشناسان معتقدند نگهداری املاک بلااستفاده، علاوه بر تحمیل هزینه به دولت، به معنای استفاده نکردن از ظرفیت دارایی‌های عمومی برای تأمین منابع مالی است. به گفته آنان، مولدسازی صرفاً به فروش اموال محدود نمی‌شود و می‌تواند از طریق روش‌های متنوع، منابع مورد نیاز برای اجرای طرح‌های عمرانی و حتی بازسازی زیرساخت‌ها را فراهم کند.

در همین راستا، اسفند سال گذشته، مأموریت اجرای مصوبات هیئت عالی مولدسازی از سازمان خصوصی‌سازی به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی منتقل شد؛ اقدامی که با هدف تغییر رویکرد اجرایی و بهبود عملکرد این فرایند صورت گرفت.

مرکز مولدسازی دارایی‌های دولت نیز به دنبال تنوع‌بخشی به روش‌های استفاده از اموال مازاد است. یکی از پیشنهاد‌های مطرح‌شده، انتشار گواهی‌های اعتباری قابل معامله برای املاکی است که ارزش بالایی دارند، اما واگذاری آنها با موفقیت همراه نبوده است. بر اساس این پیشنهاد، گواهی‌های مذکور می‌توانند در بازار معامله شوند و به‌عنوان ابزاری جایگزین برای بهره‌برداری اقتصادی از این دارایی‌ها مورد استفاده قرار گیرند.

از سوی دیگر، شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، دولت را مکلف کرده بود ظرف یک سال لایحه مولدسازی دارایی‌های دولت را برای تبدیل شدن به قانون تهیه کند. به گفته مسئولان، این لایحه تهیه شده و اکنون در کمیسیون اقتصادی دولت در دست بررسی است تا پس از تکمیل مراحل تصویب در دولت، به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.

در تازه‌ترین اقدام نیز مرکز مولدسازی دارایی‌های مازاد دولت، شش ماه به دستگاه‌های اجرایی مهلت داده است تا وضعیت اموال مازاد خود را مشخص و برای تعیین تکلیف آنها اقدام کنند. در صورت اقدام نکردن دستگاه‌ها در مهلت مقرر، مرکز مولدسازی می‌تواند رأساً برای تعیین تکلیف و مولدسازی این دارایی‌ها وارد عمل شود.

به نظر می‌رسد موفقیت این طرح، بیش از هر چیز به تسریع در تعیین تکلیف املاک بلااستفاده، تنوع‌بخشی به روش‌های تأمین مالی و ایجاد سازوکار‌های قانونی و اجرایی مؤثر وابسته است؛ اقداماتی که می‌تواند دارایی‌های راکد دولت را به منابعی برای توسعه زیرساخت‌ها، تأمین مالی پروژه‌ها و بهبود بهره‌وری در بخش عمومی تبدیل کند.

نرگس معززی - خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما